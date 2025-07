Wyrok ws. CPK: Warunki przetargu są zgodne z prawem

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej potwierdza, że warunki przetargu na budowę terminala pasażerskiego Centralnego Portu Komunikacyjnego są zgodne z prawem – podaje biuro prasowe CPK odnosząc się do decyzji Izby.

W poniedziałek KIO wydała wyrok w sprawie odwołań do przetargu CPK złożonych przez cztery firmy: Mirbud, Adamietz, Duna Polska oraz Atlas Ward Polska. Izba częściowo oddaliła, częściowo natomiast umorzyła postępowania.

CPK oceniła, że to ważna decyzja, bo jednym z istotnych celów spółki jest jak największy udział polskich podmiotów w realizacji robót budowlanych.

Obniżka progu i mniejsze wymagania

Spółka napisała, że już wiele tygodni temu zliberalizowała warunki udziału w postępowaniu na budowę terminala pasażerskiego. Wyjaśniła, że obniżono próg projektów referencyjnych z 300 do 200 mln zł oraz złagodzono wymagania dotyczące doświadczenia personelu. Ponadto zmniejszono wymóg przychodów rocznych dla co najmniej jednego członka konsorcjum z 2 mld zł do 1 mld zł. “Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego spotkały się z bardzo pozytywną odpowiedzią rynku. W efekcie zdecydowana większość firm wycofała w całości lub części swoje odwołania do KIO” – czytamy. Wszystkie pozostałe odwołania były przedmiotem postępowania, które zakończyło się poniedziałkowym wyrokiem. Zaznaczyła, że w ocenie organu, zarzuty dotyczące ograniczenia konkurencji okazały się całkowicie bezpodstawne.

– Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej to potwierdzenie, że warunki przetargu na budowę terminala pasażerskiego CPK są zgodne z prawem, konkurencyjne i niedyskryminujące – wskazał prezes CPK Filip Czernicki. Dodał, że kluczowe dla jego spółki jest to, by jak największa część tego strategicznego projektu była realizowana przez podmioty działające w Polsce i płacące tu podatki.

Według CPK, wyrok Izby oznacza, że zamawiający był uprawniony do postawienia wymogu przychodów rocznych na poziomie 4 mld zł dla jednego wykonawcy lub sumy dla członków konsorcjum, ponieważ koreluje to z wartością zamówienia i nie jest nadmierne. Izba zwróciła uwagę na możliwość sumowania potencjału wykonawców, co powoduje szeroki dostęp do postępowania, nie tylko dla największych wykonawców. Izba wskazała także, że limit pięciu wykonawców dopuszczonych do dialogu, to więcej niż minimum, zapewnia odpowiednią konkurencję i nie jest dyskryminujący. Pozwala na sprawne i efektywne przeprowadzenie postępowania.

KIO podzieliła także argumentację CPK, że kryteria wyboru polegające na referencyjnych: budynkach kubaturowych w UE i EFTA za ponad 200 mln zł każdy (max 10 pkt.); terminalach pasażerskich w Polsce za ponad 50 mln zł każdy (max. 6 pkt.); terminalach pasażerskich na świecie za więcej niż 1 mld zł każdy (max 2 pkt.); – są niedyskryminujące i konkurencyjne, oddalając w tym zakresie odwołania wykonawców.

W informacji CPK podkreśliła, że polskie firmy są w pełni zdolne do odgrywania kluczowych ról w realizacji projektu CPK i takie są również założenia postępowania w sprawie budowy terminala. “W przetargu tym mogą uczestniczyć takie krajowe podmioty jak: Mirbud, Erbud, Unibep, Pekabex BET, Adamietz, PUT Intercor, Dekpol, NDI, Polimex, Atlas Ward czy Doraco, a także inne spółki z siedzibą w Polsce, działające na polskim rynku i płacące tu podatki – niezależnie od struktury właścicielskiej” – czytamy.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 roku port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 roku ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

PAP / Biznes Alert