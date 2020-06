Spółki elektroenergetyczne rosną po deklaracjach o wydzieleniu aktywów węglowych Alert

fot. Węglokoks

Sektor elektroenergetyczny na początku środowego handlu na GPW kontynuuje wtorkowe wzrosty. Głównym powodem są nadzieje inwestorów o wydzieleniu aktywów węglowych ze spółek elektroenergetycznych.

Wzrost i spadek

WIG-Energia zyskuje ponad 5,5 procent. Notowane w WIG20 PGE zgodnie z stanem z godziny 11:20 rosną o 6,6 procent, Tauron o ponad 10 procent, a Enea o 6,1 procent, a Energa spada o prawie 0,37 procent.

Spółki kontynuują wtorkowe wzrosty wywołane oczekiwaniami inwestorów wobec odciążenia sektora od węgla.

Jak nieoficjalnie podał we wtorek rano portal BiznesAlert.pl, „tajny” projekt ministerstwa aktywów państwowych zakłada restrukturyzację sektora górniczego. W ramach reformy Węglokoks miałby w drugiej połowie 2020 roku przejąć kopalnie należące do Tauron Wydobycie i PGG (której udziałowcem jest PGE).

PGE

Pomysł wydzielenia aktywów węglowych pojawiał się od kilku miesięcy w debacie o polskiej energetyce. Prezes PGE Wojciech Dąbrowski powiedział podczas konferencji wynikowej PGE po pierwszym kwartale tego roku, że taki projekt musi uzyskać akceptację administracji rządowej i Komisji Europejskiej.

Prezes Dąbrowski zaznaczył, że posiadanie źródeł węglowych utrudnia grupom energetycznym dostęp do finansowania inwestycji. – Aktywa węglowe PGE mogłyby zostać przeniesione do spółki w pełni kontrolowanej przez państwo tak, aby ułatwić grupom energetycznym pozyskiwanie finansowania, a ten podmiot mógłby zapewniać stabilne dostawy energii – powiedział Dąbrowski.

Enea

Druga co do wielkości grupa Enea poinformowała podczas konferencji wynikowej za 2019 roku, że Enea widzi dla siebie szansę na przyszłość w wydzieleniu aktywów węglowych ze spółek energetycznych i przekazanie ich osobnemu podmiotowi. Podkreśla jednak, że musi to być decyzja Skarbu Państwa, która uwzględni bezpieczeństwo energetyczne.

Kurs Enei zyskuje mi.in. także dzięki podanym wynikom szacunkowym za pierwszy kwartał 2020 rok. Grupa Enea szacuje, że odnotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 4592 mln zł przychodów i 913 mln zł EBITDA. Według wstępnych danych, zysk netto grupy wyniósł w tym czasie 459 mln zł, a zysk netto netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 445 mln zł.

Energa

Gdańska Energa także podała wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Grupa Energa osiągnęła w pierwszym kwartale 2020 roku wynik EBITDA na poziomie 0,57 mld zł, co oznacza wzrost o trzy procent rok do roku. W tym czasie przychody wzrosły o 11 procent do poziomu 3,29 mld zł. W raportowanym okresie ok. 57 procent energii wygenerowanej w aktywach koncernu pochodziło z OZE.

Tauron

Na wyniki Taurona może mieć także wpływ decyzja rady nadzorczej Taurona, która ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa zarządu oraz wiceprezesów ds. finansów, ds. zarządzania majątkiem i ds. operacyjnych – poinformowało ministerstwo aktywów państwowych w komunikacie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 19 czerwca. Wtedy również nastąpi ich otwarcie. Rozmowy kwalifikacyjne mają odbyć się do 23 czerwca.

Bartłomiej Sawicki