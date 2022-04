Wzrosty i spadki w obszarze energii elektrycznej. Produkujemy mniej, zużywamy więcej Alert

fot. Pixabay

W marcu zużycie energii elektrycznej w Polsce było wyższe niż w poprzednich miesiącach. Produkcja energii z elektrowni węgla kamiennego spadła natomiast do 52,51 procent w trzecim kwartale 2022 roku.

Zużycie i produkcja energii elektrycznej w Polsce uległy zmianie w marcu 2022 roku na dwóch polach, w stosunku do 2021 roku. – Produkcja energii elektrycznej z elektrowni opartych na węglu kamiennym spadła w Polsce w marcu 2022 roku do 52,51 procent całej produkcji z 56,5 proc. w marcu 2021 roku – wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

PSE podają, że zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło o 1,7 procent rok do roku. W marcu 2022 roku zużycie wyniosło 15.483 GWh, a w okresie styczeń-marzec 46.645 GWh, a to oznacza wzrost o 8.13 procent rok do roku.

W 2022 roku wzrosło pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Rok temu produkowano 2,24 procent, natomiast aktualnie jest to 4,97 procent rok do roku. Spadek w produkcji energii zaliczyły elektrownie gazowe, tj. 6,97 procent energii w 2021 roku i 5,86 procent w 2022 roku.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska