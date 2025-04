XPENG w Polsce – Elektryczna rewolucja motoryzacyjna już na polskich drogach!

3 kwietnia odbyła sie premiera nowej marki XPENG!

XPENG to jeden z wiodących światowych producentów inteligentnych pojazdów elektrycznych opartych na technologii AI. Firma rozwija technologie autonomicznej jazdy, systemy operacyjne pojazdów oraz nowoczesne układy napędowe. Polska odgrywa istotną rolę w strategii ekspansji XPENG w Europie.

Jesteśmy dumni, że możemy wprowadzić XPENG na polski rynek. Nasze pojazdy wyznaczają nowy standard elektromobilności, łącząc innowacje, osiągi i zaawansowaną technologię. Wierzymy, że polscy klienci docenią naszą wizję przyszłości transportu”, powiedział Deniz May, Dyrektor ds. Ekspansji Zagranicznej XPENG.

Wyłącznym dystrybutorem XPENG w Polsce jest firma Inchcape. Mając ponad 20-letnie doświadczenie na polskim rynku motoryzacyjnym, Inchcape zapewni kompleksową obsługę klienta i dostępność pojazdów XPENG w całym kraju.

Debiut XPENG w Polsce to ważny krok dla rozwoju elektromobilności. Cieszymy się, że Inchcape Polska może uczestniczyć w tej podróży, oferując klientom najbardziej zaawansowane pojazdy elektryczne – podkreślił Witold Wcisło, Dyrektor Zarządzający Inchcape Polska .

. Zamierzamy rozwijać segment pojazdów elektrycznych, a świadomy wybór najdynamiczniej rozwijającej się marki w tym obszarze, czyli XPENG, z pewnością nam w tym pomoże. – dodał.

Nowy standard elektromobilności

Pierwszy salon w Warszawie został już otwarty. Samochody XPENG wyróżniają się zaawansowaną technologią, najwyższą jakością wykonania i znakomitymi osiągami. Do najważniejszych cech należą:

Innowacje technologiczne: Architektura SEPA 2.0 (Smart Electric Platform Architecture) pozwala na zwiększenie efektywności produkcji, zmniejszenie kosztów adaptacji oprogramowania i ultraszybkie ładowanie – 800V technologia umożliwia doładowanie 120 km zasięgu w zaledwie 5 minut.

Technologia CIB (Cell-Integrated-Body): bateria zintegrowana ze strukturą podwozia poprawia sztywność konstrukcji, zwiększa przestrzeń wewnętrzną i obniża masę pojazdu.

Wysoka jakość: wnętrza wykonane z materiałów klasy premium, inteligentny system oparty na wydajnych procesorach NVIDIA Orin X.

Komfort użytkowania: 7-letnia gwarancja, darmowe aktualizacje Over the Air (OTA), imponujący zasięg – P7: 576 km, G9: 570 km, G6: do 570 km (cykl WLTP).

Osiągi: XPENG P7 AWD – 473 KM, 0–100 km/h w 4,1 s; XPENG G9 AWD – 551 KM, 0–100 km/h w 3,9 s; XPENG G6 AWD – 476 KM, 0–100 km/h w 4,0 s.

XPENG G9 – Flagowy, inteligentny SUV

XPENG G9 to luksusowy, zaawansowany technologicznie SUV o imponujących osiągach. Aerodynamiczna sylwetka, przestronne wnętrze, panoramiczny dach oraz system dźwiękowy Dynaudio 2150W z 22 głośnikami i efektem 5D zapewniają wyjątkowy komfort podróży. Architektura 800V umożliwia doładowanie 200 km zasięgu w 5 minut, a do 80% w mniej niż 20 minut. Zasięg do 570 km (WLTP), moc 551 KM, przyspieszenie 0–100 km/h w 3,9 s. System XPILOT 4.0 oferuje zaawansowane wsparcie kierowcy. W zależności od konfiguracji, cena będzie wynosiła od 252 900 zł.

XPENG G6 – Ultraineligentny SUV coupe

Nowoczesny SUV o sportowym charakterze i zaawansowanej technologii. 20-calowe felgi, panoramiczny dach, ładowanie 280 kW (10–80% w mniej niż 20 min), zasięg do 570 km WLTP. Wersja AWD: 476 KM, 0–100 km/h w 4 s. Wnętrze: system Xmart OS, pompa ciepła, funkcja V2L, system audio 960W. W zależności od konfiguracji, cena będzie wynosiła od 203 900 zł.

XPENG P7 – Stylowy i sportowy sedan elektryczny

XPENG P7 to elegancki sedan elektryczny o nowoczesnej, aerodynamicznej sylwetce. Ukryte klamki, pełnowymiarowe światła LED, wersja AWD: 473 KM, 0–100 km/h w 4,1 s, wersja RWD: 276 KM, zasięg do 576 km (WLTP). Wnętrze: system Xmart OS, dwa wyświetlacze (10,25” i 14,96”), system XPILOT 3.0. Ładowanie 400V: 10–80% w ok. 29 min. W zależności od konfiguracji, cena będzie wynosiła od 216 900 zł.

Wszystkie modele objęte programem dopłat NaszEauto, siedmioletnią gwarancją i pełnym pakietem usług.

XPENG X2 – Latający samochód przyszłości

Podczas premiery XPENG w Polsce po raz pierwszy zaprezentowano także XPENG X2 – w pełni elektryczny eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing). To poprzednik zaprezentowanego na targach CES w Las Vegas pojazdu XPENG AEROHT Land Aircraft Carrier. Latający samochód ma uczynić prywatne loty bardziej dostępnymi dzięki uproszczeniu obsługi i zwiększeniu komfortu użytkownika. XPENG otrzymał już ponad 3000 zamówień na ten przełomowy pojazd, którego masowa produkcja planowana jest na 2026 rok.

Więcej informacji: https://www.xpeng.com/.