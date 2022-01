Załamanie bitcoina przez odłączenie Internetu w Kazachstanie Alert

fot. Pixabay

Kryptowaluta Bitcoin potaniała w ciągu tygodnia o 12 procent w odpowiedzi na wieści o destabilizacji Kazachstanu z czego najwięcej w okolicach Święta Trzech Króli gdy okazało się, że ilość mocy obliczeniowej potrzebnej do tworzenia tej waluty spadła o 12 procent przez odłączenie internetu w Kazachstanie.

Brak połączenia internetowego w Kazachstanie doprowadził do spadku ilości tzw. kopaczy bitcoinów. Być może waluta odzyska straty po tym jak Internet znów działa w kraju, w którym doszło do walk sił prezydenckich z protestującymi, którzy wyszli na ulice przez wysokie ceny LPG. Jednakże inwestorzy, którzy przekonali się do kryptowalut w listopadzie i zainwestowali w Bitcoina na górce mogli stracić całą inwestycję.

The Byte/Wojciech Jakóbik