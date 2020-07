Podejrzany w aferze zanieczyszczonej ropy z Rosji uzyskał azyl na Litwie Alert

Ropociąg. Fot. Flickr

Agencja Interfax informuje, że były dyrektor generalny Samaratransnieft Terminal Roman Rużeczko podejrzany w sprawie zanieczyszczenia ropy z Rosji docierającej do Europy Ropociągiem Przyjaźń uzyskał azyl na Litwie.

Interfax zdołał potwierdzić w urzędzie imigracyjnym na Litwie, że Rużeczko otrzymał azyl w marcu 2020 roku. Tymczasem w kwietniu 2019 roku doszło do zanieczyszczenia dostaw ropy płynących przez Ropociąg Przyjaźń na Ukrainę i Białoruś, do Polski, Niemiec, Węgier oraz krajów bałtyckich. Rosjanie przeprowadzili śledztwo, z którego ma wynikać, że zanieczyszczenie ropy było skutkiem przestępstwa i kradzieży ropy wartej co najmniej milion rubli.

Jednym z podejrzanych był wspomniany dyrektor Samaratransnieft Terminal. Został zatrzymany w Wilnie w lipcu 2019 roku, przebywał w areszcie, a potem pod nadzorem domowym.

Trwają negocjacje na temat odszkodowań za zanieczyszczoną ropę z udziałem spółek polskich: PKN Orlen, Grupa Lotos i PERN. Według operatora ropociągów przesyłowych w Polsce, firmy PERN, oczyszczanie polskich magazynów ropy z zanieczyszczeń potrwa do końca 2020 roku.

Interfax/Wojciech Jakóbik