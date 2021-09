Żaryn: Rosji zależy na tym, by Polska była uzależniona od rosyjskiej energii Elektromobilność

Źródło: Instytut Kościuszki

Do obszarów walki informacyjnej prowadzonej przez Rosję i Białoruś należy polityka energetyczna, Rosja próbuje skłonić Polskę, by zaniechała uniezależniania się od rosyjskich dostaw – pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

W przesłanym PAP materiale Żaryn zwrócił uwagę na usterki elektrowni jądrowej w białoruskim Ostrowcu, którą wskazywano także jako źródło energii dla Polski. – Federacja Rosyjska, a ostatnio również Białoruś, coraz aktywniej prowadzą walkę informacyjną przeciwko Polsce. Jednym z obszarów tych aktywności jest presja informacyjna dotycząca polityki energetycznej RP – podkreślił Żaryn. – Celem Kremla jest wymuszenie na Polsce odejścia od polityki uniezależniania się od Rosji, a także wzmocnienie dominacji rosyjskiej w regionie – ocenił. Jak dodał, mają temu służyć ataki wymierzone w projekty dywersyfikacji dostaw do Polski oraz współpracę energetyczna Polski z USA i Litwą. – Rosja stara się wypchnąć interesy amerykańskie z Europy, a także rozgrywać kraje naszego regionu. Propaganda rosyjska sięga również chętnie po manipulacje i kłamstwa do promowania własnych interesów energetycznych i inwestycji – zauważył Stanisław Żaryn.Wskazał budowę białorusko-rosyjskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu jako „okazję do prowadzenia walki informacyjnej z Polską oraz realizowania strategii propagandowej”. – Propaganda Moskwy i Mińska pokazywała ten projekt jako niemal przełomowy dla sytuacji energetycznej w Europie Środkowej. Media rosyjskie wskazywały na szybkie tempo prac, nowoczesne technologie stosowane w budowie, a także informowały o nowych możliwościach, jakie otwierają się przed Białorusią. Tezy takie były również transferowane do polskiej debaty publicznej – zauważył rzecznik.

Przypomniał komentarze, według których uruchomienie elektrowni w Ostrowcu podważałoby sens budowy polskiej siłowni jądrowej, ponieważ korzystniejsze miałoby być sprowadzanie energii z Białorusi. – Sygnały płynące z Białorusi wskazują, że sytuacja elektrowni jest bardzo zła. Elektrownia w Ostrowcu w ciągu zaledwie kilku miesięcy funkcjonowania zanotowała kilka poważnych usterek. Od ponad dwóch miesięcy cały zakład jest wyłączony z powodu kolejnej, tym razem poważnej – podkreślił Żaryn. Dodał, że w lipcu zanotowano znaczną awarię, elektrowni brakuje specjalistów, a morale załogi jest „bardzo niskie, m.in. z uwagi na brak odpowiedzialnych działań związanych z zarządzaniem zakładem”. – Elektrowni grozi spektakularna klapa, co pokazuje, że Białoruś i Rosja nie były w stanie poradzić sobie ze skuteczną budową elektrowni atomowej. Działania propagandowe zderzyły się z rzeczywistością, pokazując kompromitację i nieudolność przy tak poważnym projekcie – napisał Żaryn. – Rosji coraz trudniej prowadzi się inwestycje nawet w tak kluczowych dla Federacji Rosyjskiej obszarach, jak energetyka czy modernizacja wojska. Rosyjskie państwo jest coraz mniej wydolne a czasem wręcz nieudolne. Propaganda rosyjska coraz agresywniejsza wobec Zachodu to jeden ze sposób Kremla, by takie porażki tuszować – podsumował rzecznik koordynatora służb specjalnych.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński