Zawartko: Nowy węzeł gazowy w Małopolskie podniesie bezpieczeństwo dostaw

Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu, węzeł przesyłowy na powstających gazociągach, które niebawem połączą Baltic Pipe i Terminal LNG ze Słowacją i Ukrainą oraz siedziba pogotowia gazowego to elementy inwestycji spółki w Pogórskiej Woli (województwo małopolskie). Oddział Gaz-System, na terenie którego realizowane są te projekty, będzie miał tam nową siedzibę.

Potrzeba sprawnego zarządzania dynamicznie rozwijającym się systemem przesyłowym oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony obiektów Gaz-System były podstawą decyzji zarządu spółki do usytuowania obiektów zaplecza technicznego i administracyjnego w jednej lokalizacji. Działania te mają na celu optymalizację kosztów utrzymania i zarządzania majątkiem. Zgodnie z założeniami w Pogórskiej Woli docelowo znajdą się: siedziba oddziału spółki, terenowa jednostka eksploatacji, tłocznia gazu, gazowe pogotowie techniczne, centralne archiwum oraz magazyn, a także Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu.

Zakończenie procesu przeniesienia oddziału z Tarnowa do Pogórskiej Woli nastąpi w roku 2020.

Obszar działania oddziału obejmuje swoim zasięgiem cztery województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Całkowita ilość przesłanego przez Gaz-System gazu w 2018 roku wyniosła 17,2 mld m3, natomiast przez oddział – 5,8 mld m3. – Średnio każdego roku przez Oddział w Tarnowie przepływa ok. 37 proc. całego gazu przesyłanego w naszej spółce. To potwierdza, jak ważną rolę odgrywa w regionalnym rynku gazu. Ze względu na istniejący i budowane interkonektory rola oddziału wykracza poza granice Polski. – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-System. – Docenia to również Unia Europejska, która w obecnej perspektywie finansowej wsparła inwestycje Gaz-System w regionie kwotą ok. 1,23 mld zł – dodał prezes Zawartko.

Zwrócił również uwagę, że oddział zarządza kilkoma kluczowymi inwestycjami o łącznej długości ok. 400 km. – Budowane na tym terenie gazociągi: Hermanowice – Strachocina, Strachocina – Pogórska Wola, Pogórska Wola – Tworzeń czy interkonektory Polska – Słowacja i Polska-Ukraina stanowią strategiczne elementy naszego systemu przesyłowego – dodał. Ponadto oddział zarządza ponad 2,5 tys. km już istniejącej sieci przesyłowej.

Budowa gazociągu Strachocina – Pogórska Wola o długości ok. 97 km umożliwi przesył gazu z Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu na Podkarpacie oraz dalej na Słowację. – Pozwoli również na transport gazu w stronę Ukrainy, czyli kierunku odwrotnym do obecnego. Poza tym, bezpośrednie połączenie gazowego Korytarza Północ-Południe z Podziemnym Magazynem Gazu Strachocina podniesie bezpieczeństwo dostaw paliwa do klientów w województwach podkarpackim i małopolskim – podkreślił prezes Zawartko.

Niezwykle ważna z punktu widzenia zarządzania systemem przesyłowym jest również budowa węzła gazowego Strachocina. Obecnie projekt jest na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowalnych i nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to wrzesień 2019 r., natomiast ich zakończenie planowane jest w 2021 r.

– Mieszkańcy naszego rejonu zyskują stabilnego pracodawcę, a gmina jeszcze większe wpływy do budżetu wpłacane przez spółkę z tytułu podatku od nieruchomości. Kwota w wysokości do 2 proc. wartości budowanej infrastruktury będzie przeznaczana na potrzeby naszej społeczności. Poza tym Gaz-System to firma, która bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa swojej sieci przesyłowej. Świadczyć może o tym chociażby liczba spotkań ze społecznością lokalną – powiedział Marcin Kiwior, wójt Gminy Skrzyszów.

Spółka Gaz-System prowadzi także aktywność badawczo – rozwojową w dwóch laboratoriach. Jedno z nich, Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu zlokalizowane jest w Pogórskiej Woli. Oferuje m.in. pobór próbek i badania składu gazu ziemnego, zawartości związku siarki oraz pomiar hałasu zarówno w środowisku prac, jak i pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych. Laboratorium współpracuje również z jednostkami naukowymi, instytucjami zewnętrznymi oraz producentami urządzeń pomiarowych w zakresie prac badawczo-rozwojowych związanych z pomiarami jakościowymi i ilościowymi gazu ziemnego.

Gaz-System