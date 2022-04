Zawistowski: Obecna sytuacja zmieni nasze myślenie o bezpieczeństwie energetycznym Energetyka

Prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski na konferencji EuroPOWER 2021. Fot. Aleksander Tretyn

Ostatnie zdarzenia sprawiły, że w Polsce zmieniliśmy postrzeganie kwestii bezpieczeństwa. Nie chodzi tylko o relacje handlowe. To ważna refleksja dla Europy, że jakość relacji i poczucie nie tylko interesu, ale dobrej współpracy, będzie decydować o bezpieczeństwie – powiedział prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski na konferencji EuroPower 2022.

Piotr Zawistowski na EuroPower 2022

– Sytuacja, z którą się mierzymy, musi się uspokoić i wyjaśnić. Chodzi o politykę wobec Rosji i sankcje, oraz to, jak zostanie rozegrana sytuacja na globalnym rynku gazu. Myślę, że gra będzie się jeszcze toczyć, i będą się tu przewijać interesy różnych państw. Wygląda na to, że wyprzedziliśmy kawałek kontynentu w zakresie dywersyfikacji kierunków dostaw – ocenił prezes TGE. – Komisja Europejska miała pomysł na wspólne zakupy gazu, ale w tej koncepcji trudno mówić o hubie i rynku. Szukamy różnych rozwiązań w tej sytuacji. Hub gazowy jest oparty o rynek, i jeśli nie będziemy odchodzić od tej koncepcji, to ze względu na sytuację, w której jesteśmy, będziemy mogli zbudować hub na terenie Polski. Do tego potrzebne jest jednak uspokojenie sytuacji. Mówimy o regionalnym rynku gazu, nieograniczonym do terytorium Polski – dodał.

– Ostatnie zdarzenia sprawiły, że w Polsce zmieniliśmy postrzeganie kwestii bezpieczeństwa. Nie chodzi tylko o relacje handlowe. To ważna refleksja dla Europy, że jakość relacji i poczucie nie tylko interesu, ale dobrej współpracy, będzie decydować o bezpieczeństwie. Budowanie bezpieczeństwa będzie oparte o własne zasoby. To doświadczenie sprawi, że będzie łatwiej budować bezpieczeństwo w przyszłości – mówił Piotr Zawistowski.

Opracował Michał Perzyński