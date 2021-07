Zbliża się krzyżowanie Baltic Pipe z Nord Stream 2. Budowniczowie obu rur spotkali się na Bałtyku Alert

Krzyżowanie Baltic Pipe i Nord Stream 2. Grafika: Wojciech Jakóbik/BiznesAlert.pl

Statki budujące Baltic Pipe i Nord Stream 2 pracują w niewielkiej odległości od siebie. Niebawem magistrala z Norwegii zostanie skrzyżowana z tą z Rosji.

Statek Castorone opuścił wody terytorialne Danii, na których zastąpił go Castoro Sei zajmujący się budową Baltic Pipe do wybrzeża duńskiego. Castoro 10 czeka w porcie w Rotterdamie, by przyłączyć się do budowy na kolejnym etapie. BiznesAlert.pl informował, że krzyżowanie Baltic Pipe z Nord Stream 1 nastąpiło 28 lipca.

Co ciekawe, budowniczy Nord Stream 2, czyli barka Fortuna ma znajdować się obecnie około 20 km od Coastorone. Obie jednostki zatrzymały prace, co według Neftegaz.ru może oznaczać trudne warunki pogodowe z wiatrem w pobliżu Bornholmu do piątego stopnia w skali Beauforta. Castorone ma wrócić do pracy przy krzyżowaniu Baltic Pipe z Nord Stream 2. Zostało mu do ułożenia 12,48 km, które może zająć do trzech dni.

Krzyżowanie Baltic Pipe z Nord Stream 2 zostało uregulowane umową międzyoperatorską Gaz-System oraz Nord Stream 2 AG.

Neftegaz.ru/Wojciech Jakóbik