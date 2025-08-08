Najważniejsze informacje dla biznesu

Aktualności

Zbożowy Księżyc rozświetli sierpniowe niebo. Kiedy i jak go obserwować?

Autor: Maria Poniatowska8 sierpnia, 2025, 08:59
Tatry, zdjęcie ilustracyjne, Fot. PAP/Grzegorz Momot

Tatry, zdjęcie ilustracyjne, Fot. PAP/Grzegorz Momot

Już w najbliższą sobotę, 9 sierpnia, na niebie pojawi się wyjątkowa pełnia – tzw. Zbożowy Księżyc. To jedno z najbardziej symbolicznych zjawisk astronomicznych lata. Choć kulminacja pełni nastąpi rano, warto spojrzeć w niebo już dzień wcześniej. Co warto wiedzieć o tym niezwykłym Księżycu?

Pełnia w sierpniu 2025 – kiedy najlepiej obserwować?

Zbożowy Księżyc osiągnie pełnię w sobotę, 9 sierpnia, dokładnie o godzinie 9:54 rano czasu polskiego. W chwili kulminacyjnej Księżyc nie będzie widoczny nad Polską ze względu na dzienną porę. Najlepsze warunki do obserwacji Księżyca wystąpią wieczorem w piątek (8 sierpnia) oraz nocą z soboty na niedzielę (9/10 sierpnia) – pod warunkiem, że niebo będzie bezchmurne.

Dlaczego “Zbożowy Księżyc”?

Sierpniowa pełnia nazywana jest Zbożowym Księżycem ze względu na rolnicze tradycje. Dawniej światło pełni pomagało rolnikom podczas zbiorów, stąd skojarzenie z obfitością i końcem lata. Inne używane nazwy to m.in. Księżyc Jesiotrów, Księżyc Zielonej Kukurydzy czy Czerwony Księżyc – wszystkie nawiązują do przyrody i sezonowych prac w dawnych społecznościach.

Podczas sierpniowej pełni Księżyc może wydawać się większy i bardziej czerwony, zwłaszcza gdy znajduje się nisko nad horyzontem. To efekt złudzenia optycznego oraz letniego zapylenia powietrza. W rzeczywistości Księżyc nie zmienia swojego rozmiaru, ale jego miedziana barwa i blask robią ogromne wrażenie.

Zjawisko astronomiczne w towarzystwie Perseidów

Choć Zbożowy Księżyc nie osiągnie w tym roku statusu superpełni, nadal pozostaje zjawiskiem wartym obserwacji – szczególnie że niemal zbiega się z maksimum roju Perseidów, przypadającym na noc z 12 na 13 sierpnia. Niestety, silny blask Księżyca sprawi, że zobaczymy tylko najjaśniejsze meteory. Mimo to, połączenie letniej pełni z nocą „spadających gwiazd” to wyjątkowe widowisko, które może na długo zapaść w pamięć.

Maria Poniatowska

Powiązane artykuły

Donald Trump. Fot.: PAP / EPA / Alekxander Drago

Termin Trumpa dla Rosji mija. Biały Dom rozważa spotkanie z Putinem
W piątek upływa termin ultimatum prezydenta Donalda Trumpa wobec Rosji na zakończenie wojny w Ukrainie. W tle rośnie napięcie dyplomatyczne...

Izrael zatwierdza plan przejęcia miasta Gaza
Rząd Izraela zatwierdził plan wojskowego przejęcia kontroli nad miastem Gaza, mimo eskalującej krytyki międzynarodowej i wewnętrznej. Premier Benjamin Netanjahu zapowiada...
Premier Donald Tusk i minister rolnictwa Stefan Krajewski w Sejmie RP. Fot. PAP/Paweł Supernak

Rząd wesprze rolników po powodzi. Pieniędzmi, które już mieli?
Minister rolnictwa Stefan Krajewski zdecydował o przesunięciu 69 milionów złotych na wsparcie rolników, których zbiory zostały zniszczone przez nawalne deszcze,...
TAGI kosmosKsiężyc

Udostępnij:

Facebook X X X

Najnowsze artykuły

Termin Trumpa dla Rosji mija. Biały Dom rozważa spotkanie z Putinem
8 sierpnia, 2025, 09:25
Donald Trump. Fot.: PAP / EPA / Alekxander Drago
Zbożowy Księżyc rozświetli sierpniowe niebo. Kiedy i jak go obserwować?
8 sierpnia, 2025, 08:59
Tatry, zdjęcie ilustracyjne, Fot. PAP/Grzegorz Momot
Izrael zatwierdza plan przejęcia miasta Gaza
8 sierpnia, 2025, 07:57
Rząd wesprze rolników po powodzi. Pieniędzmi, które już mieli?
8 sierpnia, 2025, 07:43
Premier Donald Tusk i minister rolnictwa Stefan Krajewski w Sejmie RP. Fot. PAP/Paweł Supernak
Powolny postęp szybkiej kolei w Europie
8 sierpnia, 2025, 07:40
Pociąg Deutsche Bahn ICE we Frankfurcie. Źródło: Flickr