Zbożowy Księżyc rozświetli sierpniowe niebo. Kiedy i jak go obserwować?

Już w najbliższą sobotę, 9 sierpnia, na niebie pojawi się wyjątkowa pełnia – tzw. Zbożowy Księżyc. To jedno z najbardziej symbolicznych zjawisk astronomicznych lata. Choć kulminacja pełni nastąpi rano, warto spojrzeć w niebo już dzień wcześniej. Co warto wiedzieć o tym niezwykłym Księżycu?

Pełnia w sierpniu 2025 – kiedy najlepiej obserwować?

Zbożowy Księżyc osiągnie pełnię w sobotę, 9 sierpnia, dokładnie o godzinie 9:54 rano czasu polskiego. W chwili kulminacyjnej Księżyc nie będzie widoczny nad Polską ze względu na dzienną porę. Najlepsze warunki do obserwacji Księżyca wystąpią wieczorem w piątek (8 sierpnia) oraz nocą z soboty na niedzielę (9/10 sierpnia) – pod warunkiem, że niebo będzie bezchmurne.

Dlaczego “Zbożowy Księżyc”?

Sierpniowa pełnia nazywana jest Zbożowym Księżycem ze względu na rolnicze tradycje. Dawniej światło pełni pomagało rolnikom podczas zbiorów, stąd skojarzenie z obfitością i końcem lata. Inne używane nazwy to m.in. Księżyc Jesiotrów, Księżyc Zielonej Kukurydzy czy Czerwony Księżyc – wszystkie nawiązują do przyrody i sezonowych prac w dawnych społecznościach.

Podczas sierpniowej pełni Księżyc może wydawać się większy i bardziej czerwony, zwłaszcza gdy znajduje się nisko nad horyzontem. To efekt złudzenia optycznego oraz letniego zapylenia powietrza. W rzeczywistości Księżyc nie zmienia swojego rozmiaru, ale jego miedziana barwa i blask robią ogromne wrażenie.

Zjawisko astronomiczne w towarzystwie Perseidów

Choć Zbożowy Księżyc nie osiągnie w tym roku statusu superpełni, nadal pozostaje zjawiskiem wartym obserwacji – szczególnie że niemal zbiega się z maksimum roju Perseidów, przypadającym na noc z 12 na 13 sierpnia. Niestety, silny blask Księżyca sprawi, że zobaczymy tylko najjaśniejsze meteory. Mimo to, połączenie letniej pełni z nocą „spadających gwiazd” to wyjątkowe widowisko, które może na długo zapaść w pamięć.

Maria Poniatowska