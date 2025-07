Ze Stuttgartu do Rzymu: Mercedes-Benz VLE pomyślnie przechodzi testy długodystansowe

Ze Stuttgartu, przez Alpy, do Rzymu – z dwoma postojami na ładowanie trwającymi po 15 minut, w realnych warunkach drogowych

Mercedes‑Benz VLE demonstruje wydajność nowej architektury Van Electric i przydatność w podróżach na duże odległości

Skrętna tylna oś zapewnia łatwe i zwinne prowadzenie nawet na krętych alpejskich drogach i wąskich włoskich ulicach

Stuttgart/Rzym. Trasa ze Stuttgartu do Rzymu, którą pokonały dwa pojazdy testowe Mercedes-Benz VLE, obejmowała prawie 1100 kilometrów – z zaledwie dwoma krótkimi postojami na ładowanie, każdy po 15 minut. Profil trasy testowej był wymagający. Na krętych i stromych drogach przez alpejskie przełęcze, długich odcinkach autostrad, ruchliwych drogach krajowych i wąskich ulicach miast VLE wykazało swoją przydatność do codziennego użytku, na przykład podczas rodzinnych podróży i wycieczek miłośników aktywnego wypoczynku.

Głównym celem testu było sprawdzenie w realnych warunkach drogowych wydajności napędu elektrycznego, a także rekuperacji, zarządzania temperaturą i wpływu skrętu tylnej osi na prowadzenie pojazdu.

Mercedes‑Benz VLE zdobył tutaj wysokie noty: samochody testowe bez problemu pokonały dystans 1090 km ze Stuttgartu do Rzymu w około 13 godzin. Wymagało to tylko dwóch przystanków na ładowanie w trasie, które w obu przypadkach trwały tylko 15 minut. Na starcie w Stuttgarcie temperatura na zewnątrz wynosiła 11 stopni Celsjusza, podczas gdy przyjazd do Rzymu miał miejsce przy 33 stopniach. Kierowcy nie zrezygnowali z komfortu – wnętrze było klimatyzowane do 22 stopni przez całą trasę.

Tylna oś skrętna sprawdziła się szczególnie na krętych drogach przełęczy i wąskich uliczkach włoskich miast. Zapewnia zwinność, a tym samym bezstresowe prowadzenie.

„Nasze przyszłe MPV po raz kolejny imponująco udowodniły swoją przydatność do codziennego użytku na długim dystansie. Z zaledwie dwoma krótkimi postojami na ładowanie pokonały trasę ze Stuttgartu, przez Alpy, do Rzymu –

tak Mercedes‑Benz VLE demonstruje wyjątkową wydajność nowej architektury Van Electric”.

Dr Andreas Zygan, szef rozwoju Mercedes-Benz Vans, Mercedes-Benz AG

Jazdy testowe dla potwierdzenia poziomu zaawansowania produktu

Jazdy testowe, takie jak długodystansowa trasa ze Stuttgartu do Rzymu, są częścią kompleksowego programu testowania całościowych osiągów pojazdu, który obejmuje liczne strefy klimatyczne i różne profile tras. Oprócz cyfrowej walidacji poziomu zaawansowania i testów w najnowocześniejszych obiektach testowych w ośrodku badawczym Mercedes-Benz Vans w Stuttgarcie/Untertürkheim, samochody planowane do produkcji seryjnej są poddawane testom w rzeczywistej eksploatacji na drodze. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praktyczności i przyspieszyć proces rozwoju do dojrzałości produkcyjnej, programiści i inżynierowie Mercedes‑Benz przeprowadzają liczne jazdy testowe. Na przykład nieco ponad rok temu prototypowe wersje modeli VLE przejechały ze Stuttgartu do Przylądka Północnego w Norwegii, a obszerne testy w niskich temperaturach przeprowadzono w Szwecji zimą 2025 roku. Tym razem VLE przejechał przez Alpy na południe do stolicy Włoch.

Nowa era

Począwszy od 2026 r. Mercedes‑Benz wprowadzi swoją nowo opracowaną, modułową i skalowalną architekturę elektrycznych vanów – i rozpocznie w ten sposób zupełnie nową erę. Architektura ta umożliwia wyraźne rozróżnienie między przeznaczonymi dla klientów prywatnych luksusowymi vanami, Grand Limousine, a pojazdami do użytku komercyjnego. Ponieważ wartość dodana jest kluczowa dla Mercedes‑Benz, przyszłe MPV i samochody dostawcze będą idealnie odpowiadać potrzebom i wymaganiom klientów pod względem wzornictwa, funkcji i użyteczności.

Grand Limousine – luksusowe MPV

Przyszłe modele MPV dla klientów prywatnych – nazywane również Grand Limousines – będą nosiły oznaczenia modelowe Mercedes‑Benz VLE i Mercedes‑Benz VLS. VLE z maksymalnie ośmioma miejscami będzie mógł być zarówno wielofunkcyjnym vanem, jak i samochodem dla amatorów aktywnej rekreacji, a także ekskluzywnym busem VIP. Z kolei VLS zdefiniuje unikalny segment, który nada nowy wymiar luksusowi motoryzacyjnemu. Po raz pierwszy Mercedes-Benz zaoferuje całkowicie elektryczne luksusowe pojazdy średniej wielkości w USA, Kanadzie i Chinach (Grand Limousines).