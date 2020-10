Niemieccy Zieloni chcą zakazu importu LNG. Szansa dla Nord Stream 2? Alert

Bundestag. Fot. Max Pixels

Dyskusja o strategii metanowej w Unii Europejskiej trwa, tymczasem ministerstwo środowiska Niemiec ocenia, że gaz z gazociągu jest mniej emisyjny niż LNG. Czy Niemcy będą chcieli ograniczyć import gazu skroplonego do Europy na korzyść gazociągów, jak Nord Stream 2?

– Rząd niemiecki uznaje LNG zapewniany przy użyciu kontrowersyjnej metody hydraulicznego szczelinowania za szkodliwy dla środowiska niczym węgiel – poinformowało ministerstwo środowiska Niemiec w odpowiedzi na pytania Zielonych cytowane przez RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

– Co do zasady ministerstwo uważa, że gaz ziemny może zastąpić bardziej emisyjne wykorzystanie węgla i ropy w etapie przejściowym na drodze do całkowitej dekarbonizacji dostaw energii – czytamy w raporcie dostępnym RND. Resort apeluje jednak o to, aby wziąć pod uwagę wszystkie emisje, także powstałe te przy wydobyciu i transporcie. – W takim zestawieniu gaz ze szczelinowania hydraulicznego transportowany do Europy w postaci skroplonej daje jedynie nikłe oszczędności emisji w porównaniu do węgla i jest znacznie bardziej emisyjny niż gaz z gazociągu. Szczególnie w porównaniu z wykorzystaniem gazu importowanego gazociągami, użycie szczelinowania hydraulicznego, nawet gdyby gaz byłby w ten sposób wydobywany w Niemczech, nie miałoby żadnego pozytywnego wpływu na realizację celów klimatycznych. Ponadto, gaz łupkowy rodzi znaczące ryzyko dla środowiska, szczególnie dla wód gruntowych i gruntów.

Chociaż rząd niemiecki nie wspomina w tym kontekście o spornym projekcie gazociągu Nord Stream 2, to robi to RND, a za nim rosyjska Izwiestia. Ten gazociąg mający połączyć Rosję i Niemcy jest krytykowany przez USA i część krajów europejskich, RND wymienia w tym kontekście Polskę. Jego przeciwnicy domagają się blokady projektu, a jednocześnie promują dostawy LNG z USA. Niemcy także rozważają budowę kilku terminali na gaz skroplony. Argumenty ministerstwa środowiska mogą je przekonać do porzucenia tych planów. Izwiestia cytuje szereg ekspertów rosyjskich przekonujących, że gaz z USA jest szkodliwy dla środowiska.

Rzeczniczka niemieckich Zielonych Julia Verlinden powiedziała RND, że jej zdaniem należy zakazać wydobycia gazu z wykorzystaniem hydraulicznego szczelinowania oraz wprowadzić zakaz importu paliwa tego rodzaju. – Testowanie tej technologii w Niemczech zatwierdzone przez rząd federalny musi zostać zakazane jak najszybciej. Potrzebujemy absolutnego zakazu gazu i ropy z hydraulicznego szczelinowania. Chodzi o węglowodory ze złóż niekonwencjonalnych, najczęściej łupkowych, których eksploatacja pozwoliła USA na uniezależnienie się od importu i rozpoczęcie eksportu tych surowców. Warto podkreślić, że Zieloni niemieccy opowiadają się także przeciwko projektowi Nord Stream 2, który uznają za zagrożenie dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej podobnie jak Polska.

RND/Izwiestia/Wojciech Jakóbik