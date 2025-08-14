Zielony prąd od Szwedów płynie już w polskiej sieci

Szwedzki deweloper OZE został oficjalnie niezależnym producentem energii w Polsce. Jego prąd popłynie do polskich domów z farmy fotowoltaicznej, zajmującej aż 78 ha, a zlokalizowanej w województwie opolskim. Ma ona 100,2 MW mocy zainstalowanej, ale OX2 już planuje budowę kolejnych własnych wielkoskalowych OZE. To farma wiatrowa o mocy 40 MW i dwie przemysłowe elektrownie solarne o łącznie 216 MW mocy.

Działający u nas od siedmiu lat OX2, szwedzki deweloper OZE zakończył cykl inwestycyjny swojej pierwszej farmy fotowoltaicznej, która do tego jest zaczynem jego własnego portfela wytwórczego. Urząd Regulacji Energetyki wydał tydzień temu spółce Bianzone, której jedynym udziałowcem jest szwedzka firma OX2 Poland AB 20-letnią koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej przez przemysłową elektrownię solarną o mocy 100,2 MW. Zlokalizowana jest ona przy wsi Rutki w gminie Niemodlin w powiecie opolskim w województwie opolskim. Wielkoskalowa instalacja, zajmującą 78 ha powierzchni, którą przez rok wybudowało białostockie Electrum, została oddana do użytku w lipcu.

Szwedzki producent zabezpiecza wolumen na aukcjach

Farma PV Rutki to pierwszy projekt, który szwedzki OX2 zrealizował jako niezależny producent energii (ang. Independent Power Producer, IPP) i to na poziomie całej grupy, która działa przypomnijmy na ośmiu rynkach. Farma PV Rutki będzie produkować około 108 GWh energii elektrycznej rocznie. 50 procent spodziewanego wolumenu jest objęta 15-letnim kontraktem różnicowym (CfD) w ramach umowy z Urzędem Regulacji Energetyki na dostawy energii (w wyniku wygranej aukcji w grudniu 2022 roku). Średnia cena zawartych wówczas przez regulatora kontraktów to 269,5 zł/MWh. Jest waloryzowana co roku o współczynnik inflacji. OX2 Poland ma więc zapewnione przychody na szacunkowym poziomie 14,6 milionów złotych rocznie.

Najpóźniej w 2027 roku wolumen energii produkowanej przez Szwedów w Polsce znacznie się zwiększy. OX2 Poland jest bowiem w trakcie zaawansowanych przygotowań do budowy dwóch wielkoskalowych OZE, które również zasilą portfel wytwórczy nowego niezależnego producenta energii na naszym rynku. Dwie spółki celowe: Farma Wiatrowa Annopol i Leg Wytwarzanie 11 otrzymały bowiem rządowe wsparcie w postaci kontraktu różnicowego na dostawy zielonej energii, wygrywając w grudniu 2024 roku akcję Urzędu Regulacji Energetyki.

Farma wiatrowa o mocy 40 MW ma być zlokalizowana w południowo-wschodniej Polsce. Dokładniej w województwie lubelskim w powiecie kraśnickim na terenie dwóch sąsiadujących gmin: Gościeradów (10 turbin) i Annopol (jeden wiatrak). Będzie to już ósma farma onshore wind, którą szwedzki deweloper zbuduje w naszym kraju, jednak tym razem dla siebie, a nie na sprzedaż. Jej zdolności produkcyjne można oszacować na co mniej 120 GWh rocznie.

O gigantycznej farmie fotowoltaicznej o mocy 165 MW, jednej z największych w Polsce wiadomo tylko tyle, że powstanie w południowo-zachodniej części Polski, w województwie lubuskim. Jej zdolności produkcyjne można oszacować na 180 GWh rocznie. Oznacza to, że dwa OZE, które zwyciężyły w ubiegłorocznej aukcji mogą generować około 300 GWh energii rocznie. Średnia cena z ofert wyniosła 315,6 zł/MWh, co może przełożyć się szacunkowo na około 100 milionów złotych przychodów ze sprzedaży zielonego prądu. Maksymalnie, przy założeniu objęciem CfD 100-procent wolumenu.

Trzecia farma solarna w portfelu

9 lipca 2025 roku URE ogłosiło listę zwycięzców w majowej aukcji OZE na sprzedaż energii zabezpieczonej kontraktem różnicowym. Wśród nich była spółka OX2 Green, która zgłosiła do aukcji farmę fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej ponad 51 MW. Jej przewidywana produkcja ma wynieść 55 GWh, co przy średniej cenie z aukcji AZ/7/2025 na poziomie 302,9 zł/MWh daje szacunkowo 16,7 miliona złotych przychodów ze sprzedaży energii rocznie.

Przemysłowa elektrownia solarna będzie zlokalizowana w powiatach pińczowskim i buskim w województwie świętokrzyskim. Budowa farmy ma się rozpocząć za rok, w trzecim kwartale 2026 roku, a oddanie do użytku zaplanowano na przełomie 2027 i 2028 roku. Tym samym moc zainstalowana portfolio wytwórczego OX2 Poland wzrośnie do 356 MW. Szacunkowe nakłady na jego budowę to 1,3 miliarda złotych.

Dodatkowo, w trakcie aukcji głównej rynku mocy na 2029 roku, szwedzki inwestor zabezpieczył obowiązek mocowy na poziomie 200 MW dla planowanych dwóch bateryjnych magazynów energii.

Tomasz Brzeziński