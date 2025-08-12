Znamy jury, partnerów i patronów medialnych konkursu PR Wings

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR), organizator konkursu PR Wings, ogłosiło pełną listę partnerów i patronów medialnych wspierających jubileuszową, piątą edycję wydarzenia. W gronie partnerów znalazły się wiodące organizacje biznesowe, instytucje branżowe, firmy i uczelnie, które wspólnie z SAPR tworzą przestrzeń do promowania jakościowej, etycznej i skutecznej komunikacji. Konkurs objęły patronatem także najważniejsze media zajmujące się tematyką PR, marketingu, mediów i gospodarki. Obecnie trwa drugi etap naboru zgłoszeń – kampanie można przesyłać do 17 sierpnia br.

Konkurs PR Wings od pięciu lat buduje standardy i prestiż zawodu specjalistów ds. komunikacji. Do udziału zaproszeni są wszyscy realizatorzy działań PR – agencje, firmy, NGO, uczelnie oraz instytucje publiczne – które zrealizowały kampanie w okresie od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2025 roku. Projekty można zgłaszać w 29 kategoriach, obejmujących zarówno obszary tematyczne, jak i sektorowe. Obecnie trwa II termin naboru zgłoszeń, który zakończy się 17 sierpnia. Zgłoszenia można składać przez formularz dostępny na stronie: www.prwings.pl.

PR Wings 2025 wspierają w tym roku zarówno nowi, jak i stali partnerzy instytucjonalni i branżowi: Business Centre Club, CEDC, CSRinfo, EVENT HALL, Farma Bii, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, IAB Polska, Instytut Monitorowania Mediów, KDK Events, Konfederacja Lewiatan, Leniva° Studio, Mediaboard, Mediafresh, Michał Gmitruk Production, netPR.pl, Osborne Clarke, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Profesjonalistów Influencer Marketingu, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom” oraz Uniwersytet SWPS.

Patronat medialny objęły czołowe redakcje i portale branżowe: Biznes Alert, Biznes24, Defence24.pl, Marketing przy Kawie, Mediarun.com, Newseria, Newsline, ngo.pl, Obserwator Logistyczny, Press, PRoto.pl, Puls Biznesu, PulsHR.pl, Think MICE, Wiadomości Handlowe, Wirtualnemedia.pl, WNP.pl oraz Wprost.

W tegorocznej edycji nad oceną kampanii czuwa aż 95 jurorów – ekspertów i ekspertek ze świata akademickiego, biznesu, mediów oraz organizacji branżowych. Jurorzy obradować będą pod przewodnictwem Wojciecha Jabczyńskiego, rzecznika Orange Polska, który po raz kolejny pełni tę funkcję. A dodatkowo – jury złożone z 37 przedstawicieli agencji zrzeszonych w Stowarzyszeniu Agencji Public Relations przyzna Nagrodę Specjalną SAPR. Tak szerokie, interdyscyplinarne grono gwarantuje rzetelną ocenę projektów i podkreśla rosnące znaczenie konkursu jako narzędzia budowania jakości oraz uznania w środowisku komunikacyjnym.

– Z roku na rok PR Wings gromadzi coraz większe grono zgłaszających, partnerów, patronów medialnych oraz jurorów. Zachęcam wszystkich, którzy realizują wartościowe kampanie, by wzięli udział w tegorocznej edycji i dali się zauważyć. Konkurs nagradza najlepsze projekty, jak również buduje środowisko profesjonalistów, którzy chcą dzielić się wiedzą i podnosić standardy komunikacji. To przestrzeń do pokazania dorobku, wymiany doświadczeń i zyskania uznania zarówno w oczach branży, jak i opinii publicznej – mówi Jakub Zajdel, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego PR Wings, wiceprezes zarządu SAPR.

Ogłoszenie finalistów planowane jest na październik, a uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 17 listopada w Event Hall w Fabryce Norblina w Warszawie.

Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy konkursu dostępne są na stronie: www.prwings.pl

Kontakt: Emilia Klima, Dyrektorka Biura SAPR, +48 737 909 801, [email protected]