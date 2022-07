IBRiS: 69 procent Polaków planują zmniejszyć zużycie energii (INFOGRAFIKA) Alert

Rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że coraz więcej Polaków chce oszczędzać energię. W najnowszym badaniu IBRiS, 69 procent reespodnetnów zadeklarowało, że będzie zwracać większą uwagę na zużycie prądu.

fot. pixnio.com/CC

Co trzeci Polak odłącza urządzenia elektryczne od prądu

Badanie IBRiS przpeqorwadzone na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej pokazuje, że Polacy są świadomi kryzysu energetycznego i chcą ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Bardziej uważne użytkowanie energii elektrycznej deklaruje 69 procent odpowiadających, ale jednak tylko co trzeci Polak odłącza urządzenia elektryczne od prądu na czas wyjazdu.

– Badanie przeprowadzone przez IBRiS pokazało, że prawie 70 procent Polaków planuje zwracać większą uwagę na oszczędzanie energii elektrycznej w okresie wakacyjnym. Jednak najprostsze działania w tym zakresie są stosowane nadal przez zbyt małą część społeczeństwa. Wiemy już, że ceny energii będą rosły, wiemy również, że to od nas w dużej mierze zależy wysokość rachunku za prąd – powiedziała doradca Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Magda Smokowska.

Praktyka odłączania nieużywanego sprzętu jest najczęściej spotykana w miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Ponad połowa z nich pamięta o tym, by wyłączać urządzenia nawet na czas krótkich wyjazdów. Natomiast jedynie co trzecia osoba, czyli 31 procent, robi to tylko na czas dłuższych urlopów. Jak wynika z badania, częściej dbają o to osoby młode w wieku 18 do 29 lat. Wśród osób od 30 do 39 lat 39 procent odłącza urządzenia nawet na 1-2 dni, a ponad połowa robi to zawsze, kiedy wybiera się na dłuższe wakacje.

PKEE/Maria Andrzejewska