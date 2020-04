Polskie konsorcjum fotowoltaiczne ma konkurować z Chińczykami w Europie Alert

fot. American Public Power Association/Tauron

Najważniejsze podmioty branży fotowoltaicznej w Polsce prowadzą rozmowy nad stworzeniem konsorcjum, które miałaby konkurować w Europie m.in. z Chińczykami – poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska w Radio Kraków.

Powstanie konsorcjum fotowoltaiczne

Ireneusz Zyska powiedział 14 kwietnia w Radio Kraków, że polskie firmy, producenci paneli fotowoltaicznych prowadzą rozmowy na temat stworzenia konsorcjum, które mogłoby rywalizować na rynkach europejskich z producentami chińskimi. Dodał, że w ministerstwie trwają obecnie prace nad nowelizacją Prawa energetycznego, które miałby pomóc w takich inicjatywach i pomóc rozwijać się branży OZE w Polsce.

Będzie nowelizacja ustawy OZE

– Nieustannie pracujemy nad dużą nowelizacją ustawy o OZE, Prawo energetyczne, w kontekście stworzenia jak najlepszych warunków prawnych w Polsce do rozwoju tej branży – dodał. Dodał, że działania resortu zmierzają w stronę współpracy z branżą, by po epidemii koronawirusa, możliwym kryzysie gospodarczym, odbudować polskie know-how w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jego zdaniem chodzi o to, aby wejść w „nisze gospodarcze”, które do tej pory były domenę m.in. Chin, odbudowywać lokalną produkcję komponentów wykorzystywanych przez branżę OZE.

W ubiegłym tygodniu Polskie Sieci Elektroenergetyczne informowały, że moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce 1 kwietnia tego roku wynosiła 1695,35 MW. Według wyliczeń PSE, dane z początku kwietnia przekładają się na wzrost o 181,15 procent rok do roku i o 6,19 procent w okresie marzec-kwiecień 2020 roku.

Polska apeluje o wsparcie do Komisji Europejskiej

Pod koniec marca Polska zaproponowała Komisji Europejskiej wprowadzenie mechanizmów osłonnych dla sektora Odnawialnych Źródeł Energii. Sektor stoi przed wyzwaniami, które pojawiły się w obliczu kryzysu wywołanego koronawirusem. Minister Kurtyka podkreślał wówczas, że światowy sektor energetyki odnawialnej jest w dużym stopniu zależny od importu komponentów z Chin, który jako pierwszy doświadczył kryzysu z koronawirusem. Minister klimatu w celu złagodzenia negatywnego wpływu obecnej sytuacji zaproponował wprowadzenie środków zaradczych.

Polska Agencja Prasowa/Radio Kraków/Bartłomiej Sawicki