Zyska: Wspieramy OZE, to nie są działania pod publikę Energetyka

Ireneusz Zyska na konferencji TGE. Fot. Mariusz Marszałkowski

Podczas konferencji „Giełdowy rynek energii szaną dla rozwoju branży OZE” zorganizowanej przez Towarową Giełdę Energii wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska mówił o kierunku prac rządu w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Ireneusz Zyska na konferencji TGE

– To wydarzenie wpisuje się w kluczowy proces transformacji opartej na nisko- i zeroemisyjnych źródłach energii. W ostatnich latach OZE znacznie zwiększyły udział w miksie, a ich waga rośnie w obecnym kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Ten wzrost ma też związek z postępem technologicznym i niższymi kosztami produkcji i inwestycji. Ostatnie dwa lata to dynamiczny czas rozwoju tej branży w naszym kraju. Dziś nie pytamy, czy OZE są nam potrzebne. Dziś pytamy ile ostatecznie mocy OZE zainstalujemy. Według GUS udział OZE w końcowej produkcji energii elektrycznej wyniósł 16,1 procent. Mamy obecnie 18,1 GW mocy zainstalowanej. Tylko w ciągu ostatnich dwóch latach zainstalowano 7,4 GW energii – powiedział Ireneusz Zyska.

Dodał on, że rząd obecnie pracuje nad liberalizacją ustawy 10H. – Tam, gdzie nie będzie planu zagospodarowania przestrzennego, tam 10H nadal będzie obowiązywał. Tam, gdzie taki plan zawiera farmy wiatrowe, będzie istniała możliwość zmniejszenia tej odległości w toku konsultacji społecznych pomiędzy inwestorem, samorządem i mieszkańcami – zaznaczył.

Zyska wspomniał ponadto, że rząd pracuje również nad aktualizacją PEP2040. – To zbiega się w czasie z inwazją Rosji na Ukrainę. Ważnym elementem jest wprowadzenie tam zapisu o suwerenności energetycznej, czyli niezależność od środowiska zewnętrznego, zwiększenie naszego bezpieczeństwa i odejście od paliw kopalnych w oparciu o OZE. W 2040 50 procent energii produkowanej w Polsce ma być wytwarzana z OZE. Kluczowe jest wsparcie na poziomie legislacyjnym projektów strategicznych jak np. morska energetyka wiatrowa, biogazownie, sektor fotowoltaiki czy magazynowania energii. Nie są to działania pod publikę. Chcemy, aby nasza praca miała rzeczywisty, pozytywny wymiar dla polskich firm, ale i odbiorców energii – mówił dalej.

Wiceminister klimatu i środowiska podkreślił, żewWażnym elementem polskiej transformacji jest Towarowa Giełda Energii, która „od ponad 15 lat aktywnie wspiera rozwój OZE w Polsce”. – TGE pozwala poprzez swoje narzędzia zabezpieczyć bezpieczeństwo i stabilną cenę dla swoich klientów. Narzędzia rynkowe oferowane przez TGE walnie doprowadziły do dynamicznego wzrostu udziału OZE w Polsce. Dzięki państwa zaangażowaniu jesteśmy w stanie znacznie szybciej osiągać założone cele. Ta transformacja nie miałaby możliwości bez TGE. Rynkowość OZE wymaga takiego podmiotu jakim jest Towarowa Giełda Energii – mówił Zyska.

– Jako MKiŚ pracujemy również nad nowymi regulacjami ułatwiającymi zawieranie umów bezpośrednich na dostawę energii, czyli tzw. PPA. To rozwiązanie korzystne dla przemysłu, który sygnalizował takie zapotrzebowanie. Wspieramy również sektor biogazowni i biometanowni, po to, aby wesprzeć niestabilne źródła energii. Chcemy rozszerzyć certyfikacje gwarancji pochodzenia o dodatkowe nośniki jak m.in. biometan, przede wszystkim wodór. To jeszcze bardziej ułatwi nasz proces transformacji. Rynek energii się zmienia, potrzebujemy synchronicznej pracy instytucji finansowych, koncernów energetycznych, legislacji ale i Towarowej Giełdy Energii – powiedział Ireneusz Zyska.

Opracowali Michał Perzyński i Mariusz Marszałkowski