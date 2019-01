Aukcje OZE umacniają Hiszpanów w Polsce

EDP Renewables (Euronext: EDPR) opublikował właśnie kluczowe dane operacyjne za 2018 rok. Na zakończenie roku jego portfel operacyjny wyniósł 11,7 GW w jedenastu krajach, z czego 5,4 GW w Europie (2,5 GW w Hiszpanii; 1,3 GW w Portugalii), 1,7 GW w pozostałej części Europy, 5,8 GW w Ameryce Północnej, a pozostałe 0,5 GW w Brazylii.

Portfolio EDPR w Polsce obecnie wynosi 418 MW. Inwestor eksploatuje w naszym kraju siedem lądowych farm wiatrowych, które są zlokalizowane w pięciu regionach. Należą do nich wielkopolskie projekty Margonin oraz Pawłowo, położone w warmińsko-mazurskim Korsze, Iłża na Mazowszu, Radziejów w woj. kujawsko-pomorskim oraz leżące na Lubelszczyźnie Tomaszów i Tyszowce. Według stanu na dzień 18 grudnia EDPR posiadał w budowie turbiny o łącznie mocy 674 MW, z czego 344 MW odnosiło się do tych znajdujących się na lądzie i 330 MW typu offshore. Co więcej, w listopadzie zabezpieczył 15-letnie wsparcie dla nowego projektu o mocy 38 MW dzięki wygranej w aukcji dla farm wiatrowych. Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie gminy Korsze, w północno-wschodniej części Polski, i rozpocznie działanie w 2020 roku.

EDPR wyprodukował 28,4 TWh czystej energii w 2018 r., czyli o 3% więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Wzrost produkcji w ujęciu rocznym wynika ze zwiększenia mocy produkcyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (+0,7 GW r/r), mimo niższego współczynnika obciążenia r/r (30% wobec 31% w 2017 r.).

W 2018 r. operacje w Europie, Ameryce Północnej i Brazylii wygenerowały odpowiednio 40%, 55% i 4% całkowitej produkcji energii z wiatru w tych regionach.

W 2018 r. EDPR osiągnął współczynnik obciążenia turbin na poziomie 30% (w porównaniu do 31% w 2017 r.), odzwierciedlając 94% P50 (długoterminowa średnia dla 12M). W Europie EDPR osiągnął współczynnik obciążenia 26% (-1pp r/r), na co wpływ miały niższe zasoby wiatru w Hiszpanii i pozostałej części Europy. W Hiszpanii EDPR osiągnął współczynnik obciążenia 26% (-1pp r/r), ale powyżej średniej rynkowej (+2 pp), a w Portugalii 27% (stabilny r/r).

EDP Renewables na świecie

EDP Renewables (Euronext: EDPR) jest światowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej i czwartym co do wielkości producentem energii wiatrowej. Ze stałym portfelem projektów, aktywami najwyższej jakości i liderem na rynku w zakresie możliwości eksploatacji, EDPR przeszedł wyjątkowy rozwój w ostatnich latach i aktualnie jest obecna na 13 rynkach (Belgii, Brazylii, Kanadzie, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Grecji i Meksyku). Energias de Portugal, S.A. („EDP”), główny akcjonariusz EDPR, jest wiodącym przedsiębiorstwem energetycznym w tworzeniu wartości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. EDP jest największą grupą przemysłową w Portugalii i jedyną portugalską spółką, wchodzącą od dziewięciu lat w skład Dow Jones Sustainability (World i STOXX).

EDP Renewables