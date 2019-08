Al-Monitor: Jest plan pogodzenia Izraela z Arabami dzięki gazowi śródziemnomorskiemu

Współpraca gazowa przy projekcie gazociągu East Med może według jej promotorów ustabilizować sytuację na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Palestyną.

Źródło: Szansa na pokój między Izraelem i Arabami

Źródła Al-Monitor w rządzie Egiptu przekonują, że ten kraj, Izrael, Jordan i Autonomia Palestyńska traktują założenie platformy Eastern Mediterranean Gas Forum jako narzędzie wzmacniania współpracy ekonomicznej, która mogłaby doprowadzić do zbliżenia arabsko-izraelskiego.

Źródło przekonuje, że sekretarz energii USA Rick Perry odwiedził Forum odbywające się 26 lipca między innymi po to, by rozmawiać z prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem al-Sisim i innymi przywódcami o tym, jak zintegrować ekonomicznie region, a przez to znormalizować relacje między Izraelem a Palestyną.

– Normalizacja ekonomiczna i współpraca w tym zakresie doprowadzi do normalizacji politycznej, dając grunt do ponownego zbliżenia między Palestyną oraz krajami arabskimi z jednej strony a Izraelem z drugiej – wskazuje źródło Al-Monitor.

Co to jest East Med?

Kraje Forum zamierzają wspólnie doprowadzić do budowy East Med, gazociągu pozwalającego eksportować ich gaz do Europy przez Grecję. Wyzwaniem będą relacje z Turcją, która prowadzi nielegalne odwierty na wodach w pobliżu złóż śródziemnomorskich potrzebnych do realizacji inicjatywy wspieranej przez Forum, o czym więcej piszemy w BiznesAlert.pl.

Al-Monitor/Wojciech Jakóbik