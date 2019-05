Golecki: Czekamy na przełom w energetyce jądrowej

Czekamy na przełom w energetyce jądrowej i odejście od budowy dużych bloków energetycznych na rzecz mniejszych jednostek. Problemem są jednak wysokie koszty technologii jądrowych – powiedział prof. n. dr hab. Mariusz Golecki, członek rady nadzorczej Grupy LOTOS podczas odbywającej się w Łodzi międzynarodowej konferencji naukowej ,,Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”. Patronem medialnym wydarzenia jest BiznesAlert.pl

Przypomniał, że w ubiegłym roku dokonano aktualizacji programu energetyki jądrowej. – Ministerstwo Energii przekonuje, że będzie on realizowany. Jeżeli chodzi o szczegóły to w tym momencie w Europie mamy do czynienia z pewnym problemem, a mianowicie ze wzrostem kosztów budowy nowych siłowni jądrowych, co ma związek ze spełnianiem wysokich wymogów bezpieczeństwa. Jest też kłopoty z realizacją już rozpoczętych inwestycji – mówił.

Zaznaczył, że jednocześnie rozwijane są technologie jądrowe. – To co widzimy to pewne wyczekiwanie na przełom i odejście od budowy dużych jednostek. Na razie technologia jest niedopracowana, by móc budować mniejsze, ale to rozwiązanie bardzo perspektywiczne. Liderami w budowie reaktorów modułowych są japońskie firmy, takie jak Toshiba czy Hitachi – stwierdził Golecki, dodając, że w tym momencie zastąpienie węgla atomem nie wchodzi w grę.

Piotr Stępiński