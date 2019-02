Powstał pierwszy magazyn energii elektrycznej ze stacją ładowania

GreenWay Polska uruchomił pierwszy w swojej sieci magazyn energii bezpośrednio współpracujący ze stacją ładowania dużej mocy. GridBooster, bo tak zostało nazwane wdrożone rozwiązanie, wykorzystuje używane baterie pozyskiwane z samochodów elektrycznych. Urządzenie zapewnia dostępność maksymalnej mocy stacji ładowania niezależnie od mocy dostępnej w sieci elektroenergetycznej i pozwala na jej elastyczny rozdział pomiędzy zainstalowanymi punktami ładowania. Instalacja znajduje się w Galerii Metropolia w Gdańsku. W najbliższym czasie firma uruchomi w Polsce jeszcze kilka tego typu urządzeń.

GridBoostery to stworzone przez inżynierów GreenWay, jak i partnerów firmy, magazyny energii elektrycznej. Ich zadaniem jest inteligentne zarządzanie mocą infrastruktury ładowania aut elektrycznych w momentach zwiększonego zapotrzebowania, przy ograniczeniach wynikających z dostępnej mocy w sieci energetycznej. Kiedy zapotrzebowanie na ładowanie jest niskie, a sieć nieobciążona (np. dolina nocna), zainstalowana w urządzeniu bateria ładuje się bezpośrednio z sieci, gromadząc energię. Natomiast w momencie, gdy zapotrzebowanie stacji ładowania rośnie, przekraczając przy tym moc dostępną z sieci, zmagazynowana energia służy do ładowania pojazdów. Dzięki temu można osiągać maksymalną moc nawet kilku ładowarek stanowiących jedną stację ładowania, uniezależniając to od mocy dostępnej z sieci energetycznej. Magazyn może także pobierać energię tylko w czasie dolin nocnych, wtedy gdy system energetyczny jest najmniej obciążony, a tym samym energia elektryczna jest najtańsza i wykorzystywać ją w pozostałych godzinach.

GridBoostery odgrywają bardzo istotną rolę wszędzie tam, gdzie stacje ładowania cieszą się dużą popularnością kierowców aut elektrycznych. Dzięki nim mogą oni liczyć na maksymalną efektywność ładowarek i krótki czas ładowania. Magazyny energii mogą wywierać także pozytywny wpływ na funkcjonowanie sieci energetycznej. Jako element inteligentnej infrastruktury smart grid, GridBoostery dostosowują się do aktualnego stanu sieci tak, by zmniejszać jej obciążenie kiedy jest

to niezbędne, na przykład w czasie okresowych wzrostów konsumpcji energii.

– Wprowadzając technologię inteligentnego magazynowania energii do polskiej infrastruktury ładowania aut elektrycznych nie tylko zwiększamy jakość usługi ładowania sieci GreenWay. – komentuje Rafał Czyżewski, Prezes GreenWay Polska. – W ten sposób budujemy także gotowość na wzrost liczby samochodów elektrycznych w Polsce i minimalizujemy obciążenia systemu energetycznego. Takie projekty pozwalają nam również na testowanie nowych rozwiązań technicznych związanych z magazynowaniem i zarządzaniem energią elektryczną w związku z rozwijającym się ekosystemem elektromobilności. Co ważne, nasze magazyny energii mogą współpracować z odnawialnymi źródłami energii, będziemy więc przygotowani na ich upowszechnianie w przyszłości.

Jak to działa?

W standardowych stacjach ładowania aut elektrycznych, bez wsparcia magazynu energii, wartość mocy przyłącza determinuje moc po jakiej mogą się ładować samochody elektryczne. Oznacza to, że jeśli moc przyłącza jest niższa niż maksymalna moc ładowarek, wówczas szybkość ładowania jest ograniczona, a samochód ładuje się odpowiednio dłużej. Szczególnie istotne jest to w przypadku stacji wyposażonych w wiele punktów ładowania, gdzie moc musi być rozdzielana nie tylko między liczbę ładowarek, ale też dostosowywana do ilości ładujących się jednocześnie samochodów.

GridBooster pozwala natomiast na osiągnięcie maksymalnej mocy ładowania, przy ograniczaniu mocy dostępnej z sieci. W przypadku pierwszej stacji ładowania GreenWay z GridBoosterem, zlokalizowanej w Galerii Metropolia w Gdańsku, magazyn dysponuje pojemnością 60 kWh. Instalacja obsługuje jedną stację szybkiego ładowania marki Delta oraz dwie stacje półszybkie. Łączna moc tych ładowarek wynosi 100 kW, przy czym bezpośrednio z sieci pobierane jest jedynie 40 kW, pozostałą moc zapewnia GridBooster.

„Serce” GridBoostera stanowi moduł używanych baterii litowo-jonowych pozyskiwanych z samochodów elektrycznych wycofanych z eksploatacji. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów oraz daje zużytym bateriom samochodowym drugie życie, bowiem z powodzeniem mogą one być wykorzystywane w tego typu urządzeniach.

Zastosowane przez GreenWay technologie umożliwiają instalowanie GridBoosterów zarówno na zewnątrz, jaki wewnątrz obiektów. Stacje z GridBoosterami wyposażone będą zawsze w co najmniej dwie ładowarki o różnych typach zasilania (DC, AC), w dowolnych konfiguracjach.

Wdrożenie GridBoosterów przez GreenWay Polska współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu Łącząc Europę jako pilotażowy projekt sprawdzający skuteczność i przydatność tej technologii w ekosystemie ładowania pojazdów elektrycznych.

GreenWay Polska