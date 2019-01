Gen. Hodges: Centralny Port Komunikacyjny zwiększy mobilność na wschodniej flance NATO

Przy okazji odbioru nagrody Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu Business Centre Club gen. Ben Hodges wypowiedział się na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Geograficzne położenie Polski jest kluczowe dla stabilności i bezpieczeństwa w Europie. Skuteczność strategii odstraszania potencjalnej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej zależy od silnej i zmodernizowanej polskiej armii na lądzie, w wodzie i w powietrzu; armii dobrze zintegrowanej, pod dowództwem NATO i współpracującej z sąsiadami, w szczególności z krajami bałtyckimi i Niemcami – mówił generał przy odbiorze nagrody specjalnej.

– Prowadzące przez Polskę szlaki transportowe na kierunkach wschód-zachód i północ-południe, którymi mogą w Europie przemieszczać się jednostki wojskowe NATO, są niezbędne dla skutecznej realizacji polityki odstraszania. Wzmacnianie mobilności wojskowej na wschodnich rubieżach NATO jest czynnikiem istotnym dla sprawnego przebazowania wojsk w razie potencjalnego konfliktu z Rosją.

– Polska planuje duży krok naprzód na drodze do zwiększenie bezpieczeństwa regionu. Projekt i budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (Solidarity Transport Hub) między Warszawą i Łodzią przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa tego regionu Europy, zwłaszcza, jeśli będzie skoordynowana z planowanymi inwestycjami w rejonie Trójmorza, np. trasy Via Carpatia, szlaku kolejowego Rail Baltica i zadaniami w dziedzinie logistyki i obronności w ramach programu PESCO (Permanent Structured Cooperation) – wyliczał laureat.

Ben Hodges w latach 2014-2017 był dowódcą Sił Zbrojnych USA w Europie. Kieruje obecnie katedrą ds. Studiów Strategicznych w Centrum Analiz Polityki Europejskiej (CEPA).