Huawei: Nie chcemy nikomu zaszkodzić. Nie szpiegujemy

W wywiadzie dla The Globe and Mail prezes Huwaei stwierdził, że kierowana przez niego spółka nigdy nie zrobi niczego, co mogłoby zaszkodzić jakiemuś państwu, organizacji czy osobie prywatnej. Przekonywał również, że nie szpieguje swoich klientów.

– Podziały technologiczne pomiędzy państwami o rożnych ideologiach ,,nigdy nie były korzystne ani dla ludzkości, ani dla postępu technologicznego” – powiedział Liang Hu.

Po aresztowaniu w Kanadzie córki założyciela Huwaei, Meng Wanzhou Liang pełni również funkcję dyrektora ds. finansowych Huwaei. Do zatrzymania doszło na wniosek strony amerykańskiej, która domaga się jej ekstradycji. Waszyngton zarzuca Meng omijanie sankcji, które Amerykanie nałożyli względem Iranu.

Jak przekonuje prezes Liang Huawei jest w stałym kontakcie z kanadyjskim klientami BCE i Telus. Zaprzeczył również, że spółka ma obowiązek pomagać rządowi w Chin instalowaniu urządzeń, które miałyby zbierać informacje na potrzeby wywiadu.

Bloomberg/Piotr Stępiński