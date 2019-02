Instex: Stara Europa ominie sankcje USA wobec Iranu

Francja, Niemcy i Wielka Brytania stworzyły specjalny mechanizm INSTEX, który pozwoli handlować z Iranem. Początkowo chciały przekonać do niego całą Unię Europejską, ale zaprezentowały go samodzielnie i zachęcają inne kraje do przyłączenia się.

– Kraje te potwierdzają, że ich działania na rzecz utrzymania ekonomicznych gwarancji związanych ze zintegrowanym planem działania są związane z pełną zgodnością postępowania Iranu ze zobowiązaniami z sektora nuklearnego, w tym pełnej i terminowej współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Jądrowej (MAEA) – czytamy we wspólnym stanowisku tych trzech krajów. USA wprowadziły ponownie sankcje w przekonaniu, że Teheran nie wywiązuje się z tzw. porozumienia nuklearnego z udziałem państw P5+1 – USA, Chin, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

INSTEX pozwoli na handel z Iranem, na przykład ropą, z której obficie korzystały wymienione wyżej państwa, pomimo sankcji USA. Stworzy specjalną spółkę z siedzibą w Paryżu, która stanie się pośrednikiem w transakcjach finansowych z Iranem. Pozwoli to uniknąć sankcji wobec podmiotów zainteresowanych taką wymianą.

Tymczasem w połowie lutego w Warszawie odbędzie się szczyt poświęcony Bliskiemu Wschodowi z udziałem przedstawicieli Polski, USA i innych krajów, którego prominentnym tematem ma być Iran. Dyplomacja irańska skrytykowała inicjatywę Polaków.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik