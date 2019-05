Patryk Jaki obarcza winą radykalną politykę klimatyczną za problemy huty w Krakowie

– Skierowałem list do komisarza UE ds. energii i klimatu Miguela Canete z wnioskiem, by przygotować środki na pomoc hucie w Krakowie w związku z zapowiedzią wygaszenia wielkiego pieca – poinformował środę w Krakowie Patryk Jaki, kandydat PiS do PE w okręgu małopolsko-świętokrzyskim.

Patryk Jaki podkreślił, że to konsekwencja przyjęcia „radykalnej wersji pakietu klimatyczno-energetycznego”.

Koncern ArcelorMittal Poland ogłosił, że planuje tymczasowo wstrzymać pracę części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca oraz stalowni. Prezes spółki Geert Verbeeck zapowiedział, że zamknięcie nastąpi we wrześniu i potrwa „miesiące lub kwartały”. Prezes poinformował również, że spółka nie zamierza zwalniać około 1,2 tys. pracowników zatrudnionych w części surowcowej – zostaną oni przesunięci do części przetwórczej czyli walcowni, innych zakładów ArcelorMittal Poland w Polsce lub do prac, które obecnie wykonują firmy zewnętrzne. Część pracowników otrzyma obniżone wynagrodzenie tzw. „postojowe”.

Według Patryka Jakiego „powodem wygaszania piątego, ostatniego wielkiego pieca, ale i ważnej części przemysłowej gospodarki Krakowa jest radykalna wersja pakietu klimatyczno- energetycznego, na który niestety zgodził się rząd PO i którego skutki będziemy ponosić jeszcze przez wiele lat”.

Polityk podkreślił, że „instytucje europejskie powinny wziąć odpowiedzialność za to, co zrobiły”. „Na tyle, na ile wystarczy mi sił i determinacji, będę walczył o to, żeby programy osłonowe powstały, szczególnie w nowej perspektywie budżetowej UE, bo skutki pakietu klimatyczno-energetycznego będą odczuwalne jeszcze bardziej w kolejnych latach i przykro, że tak mocno dotykają Kraków” – mówił Jaki.

Jego zdaniem „dobrze byłoby, gdyby politycy PO nie udawali, że nie ma problemu” i żeby wzięli za to odpowiedzialność, a w szczególności za fatalne w skutkach decyzje z 2009 i 2014 r., kiedy można było zawetować konkluzje szczytu klimatycznego, a tego nie zrobiono. „Dobrze byłoby, żeby pani Róża Thun także odniosła się do tej sprawy” – powiedział Jaki zwracając się do kandydatki Koalicji Europejskiej do PE.

Zadeklarował, że „zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zmusić instytucje europejskie do tego, żeby znalazły jakieś środki osłonowe”.

W środę pod obrady Rady Miasta Krakowa weszły dwie rezolucje dotyczące losów krakowskiej huty. Radni klubu PiS zwracają się do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska oraz przewodniczącego KE Jean Claude Junckera o zmianę niekorzystnych rozwiązań prawnych, obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej dla przedsiębiorstw z branż energochłonnych, w tym także dla huty ArcelorMittal w Krakowie.

Radni prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków w swojej rezolucji apelują do premiera RP Mateusza Morawieckiego o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu udzielenie pomocy hucie ArcelorMittal w Krakowie i o wstrzymanie importu stali z Europy Wschodniej i Chin.

List do premiera Morawieckiego w sprawi huty napisał także prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Zaapelował w nim o podjęcie działań na poziomie rządowym i wezwanie szefów koncernu ArcelorMittal Poland do wycofania się z decyzji o wygaszeniu wielkiego pieca w Krakowie oraz o udzielenie gminie Kraków wsparcia w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu pomocy dla pracowników ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie i dla adeptów kierunków hutniczych na krakowskich uczelniach.

Pytania w sprawie huty skierował do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego senator Bogdan Klich (PO) kandydat Koalicji Europejskiej do PE w okręgu małopolsko-świętokrzyskim.

Polska Agencja Prasowa