Japonia pomoże Polsce przy zgazowaniu węgla

– Uruchomiliśmy pierwszą, komercyjną instalację zgazowania węgla. Jestem przekonany, że współpraca z Polską przy budowie bloku gazowo-parowego napędzanego technologią zgazowanego węgla może przyczynić się do rozwiązania zmian klimatycznych w skali całego świata – powiedział podczas IV Polsko-Japońskiego Seminarium Czystego Węgla Tsukasa Kawada, ambasador Japonii w Polsce.

– Polska prowadzi prace nad polityką energetyczną do 2040 roku. Węgiel będzie nadal pełnić ważną rolę ale jego udział w strukturze generacji ma spaść z 80 do 60 proc. w 2030 roku. To wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian w sektorze wytwarzania w tym poprawę sprawności bloków opalanych węglem – powiedział.

W tym kontekście ambasador wspomniał o polityce energetycznej w Japonii. Tokio przyjęło plan energetyczny do 2050 roku, który opiera się na czterech filarach: innowacje dywersyfikacja źródeł wytwórczych, dekarbonizacja, wzmocnienie konkurencyjności przemysłu. – Biorąc to pod uwagę coraz współpraca Polski i Japonii nabiera coraz większego znaczenia – powiedział.

Piotr Stępiński