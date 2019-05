KGHM: Po pierwsze bezpieczeństwo

Żyć na co dzień zgodnie z dobrymi zasadami. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w pracy czy ze swoimi bliskimi. To główne motto filmu edukacyjnego, przygotowanego przez KGHM. Bezpieczeństwo wszystkich pracowników to jedna z najważniejszych wartości Spółki.

Życie i zdrowie pracowników oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo zajmują kluczowe pozycje w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź. KGHM od wielu lat podejmuje działania ukierunkowane na ciągłe doskonalenie w obszarze BHP, bieżące identyfikowanie sytuacji niebezpiecznych oraz stałe poszukiwanie możliwości usprawnień. Wcześniej dotyczyły one kultury technicznej oraz rozwiązań systemowych, na przykład wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Działania przyniosły konkretne efekty: znaczne obniżenie liczby wypadków przy pracy, incydentów oraz chorób zawodowych. Od 1996 liczba wypadków w KGHM spadła z 846 do ok. 300 rocznie.

– KGHM Polska Miedź niewątpliwie osiągnęła sporo, jeśli chodzi o bezpieczeństwa pracy. Nie oznacza to, że nie może być lepiej. Wprowadzona w grudniu 2018 roku Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 odświeża nasze podejście. Zasada „Myślę o konsekwencjach” oznacza, że każdy pracownik bierze odpowiedzialność za sposób, w jaki wykonuje obowiązki. Jako zarząd znacznie przyspieszyliśmy pracę nad wieloma inicjatywami dotyczącymi bezpieczeństwa w oddziałach. Nie wyobrażam sobie kompromisów w tym obszarze – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM.

Departament BHP i Ryzyka Zawodowego Centrali KGHM przy współpracy z KGHM Cuprum CB-R przygotował film edukacyjny. Obraz pokazuje, jak ważne jest zachowywanie dobrych nawyków w życiu prywatnym i zawodowym.

– Warto zauważyć, że niemal 80 procent wypadków przy pracy wynika ze złych nawyków pracowników. Wszyscy musimy stosować osiem prostych reguł zawartych w obowiązujących Złotych Zasadach KGHM.– dodaje Radosław Stach, wiceprezes zarządu ds. produkcji KGHM.

Spółka komunikuje zasady bezpieczeństwa w różnorodny sposób, kładąc nacisk na zaangażowanie pracowników. Cyklicznie organizowane są szkolenia, prezentacje i „Tygodnie bezpieczeństwa”. Pracownicy mają dostęp do materiałów i publikacji dotyczących zasad BHP na firmowym portalu informacyjnym. Teraz przygotowano film edukacyjny. Główną rolę w filmie zagrał Robert Walkowiak, mechanik sprzętu ratowniczego pod ziemią Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego. Robert wystąpił w filmie wraz z rodziną, dzieląc się częścią swojego codziennego życia. Zdjęcia wykonywane były w jego domu i miejscu pracy – Zdecydowaliśmy się z rodziną zagrać w filmie, ponieważ jako ratownik górniczy wiem, jak ważne są dobre nawyki wypracowane w domu i przeniesione w miejsce pracy. Jestem dumny z tego, że mogę być częścią tej wyjątkowej inicjatywy – podsumowuje Robert Walkowiak.

FILM

