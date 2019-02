PGNiG podał szacunkowe dane finansowe za ubiegły rok

Polskie Górnictwo naftowe i gazownictwo opublikowało w środę szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych za ostatni kwartał i cały 2018 roku.

Z zaprezentowanych przez PGNiG danych wynika, że Grupa w czwartym kwartale wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 12,79 mld zł, co jest wynikiem lepszym od osiągniętego rok wcześniej o 17,2 proc. i zgodnym z oczekiwaniami analityków. Przychody za cały ubiegły rok, według szacunków PGNiG, wyniosły 41,27 mld zł, co oznacza wzrost o 15,6 proc.

Skonsolidowany wynik EBITDA GK PGNiG w czwartym kwartale wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,3 proc, do poziomu 1,35 mld, analitycy spodziewali się wyniku EBITDA na poziomie 1,97 mld zł. W całym 2018 roku wynik EBITDA sięgnął 7,12 mld zł, co oznacza wzrost o 8,2 proc. Wynik EBITDA zawiera 240 mln zł odpisu aktualizującego majątek trwały.

Według podanych szacunków wynik EBIT grupy za czwarty kwartał był na poziomie 0,6 mld, co oznacza spadek o 7,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. Analitycy spodziewali się wyniku EBIT na poziomie 1,29 mld zł . W całym 2018 roku GK PGNiG wypracowała wynik EBIT na poziomie 4,4 mld zł i był on wyższy od wypracowanego rok wcześniej o 12,5 proc.

Wynik netto Grupy za czwarty kwartał spadł o 15,2 proc. do poziomu 0,39 mld zł, a w całym 2018 roku wzrósł o 9,9 proc. do 3,21 mld zł

Dane w mld zł IV kwartał

2017 roku IV kwartał

2018 roku Zmiana 2017 rok 2018 rok Zmiana Skonsolidowane przychody* 10,91 12,79 17,2% 35,69 41,27 15,6% Skonsolidowany wynik EBITDA 1,32 1,35 2,3% 6,58 7,12 8,2% EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie 0,83 1,06 27,7% 3,87 5,01 29,5% EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie -0,25 -0,33 32,0% -0,44 -0,83 88,6% EBITDA segmentu Dystrybucja 0,53 0,42 -20,8% 2,49 2,39 -4,0% EBITDA segmentu Wytwarzanie 0,24 0,29 20,8% 0,84 0,79 -6,0% Skonsolidowany wynik EBIT 0,65 0,6 -7,7% 3,91 4,4 12,5% Skonsolidowany wynik netto 0,46 0,39 -15,2% 2,92 3,21 9,9%

EBITDA segmentu poszukiwanie i wydobycie wzrosła do 1,06 mld zł wobec 830 mln zł przed rokiem. W całym 2018 roku EBITDA tego segmentu wyniosła 5,01 mld zł wobec 3,87 mld zł rok wcześniej. Jak informuje spółka na wyniki finansowe IV kwartału 2018 roku największy wpływ miały w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie miały wolumeny sprzedaży produktów, w tym głównie wzrost wolumenu sprzedaży ropy naftowej o 21 proc. w relacji do IV kwartału 2017 r., a także notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl wyższe o 10 proc. oraz ceny gazu na TGE wyższe o 27 proc. w porównaniu do IV kwartału 2017 r. Spółka zwraca też uwagę na koszty odwiertów negatywnych i spisanej sejmiki oraz odpisów aktualizujących

EBITDA segmentu obrót i magazynowanie w czwartym kwartale była ujemna i wyniosła -330 mln zł (wobec -250 mln zł przed rokiem). W całym zeszłym roku EBITDA tego segmentu sięgnęła -830 mln zł wobec -440 mln zł w 2017 roku. W segmencie Obrót i Magazynowanie Grupa w czwartym kwartale odnotował wzrost kosztów pozyskania gazu w związku ze wyższymi notowaniami cen produktów, w tym wzrostem średniej kwartalnej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl o 10 proc. i 9-miesięcznej średniej ceny ropy o 39 proc.. Wzrosły również cen gazu na rynkach europejskich oraz na TGE co miało wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie. Spółka zwraca też uwagę na wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń odniesiony w wynik finansowy wyniósł +45 mln zł (w IV kwartale 2017r.: -13 mln zł).

EBITDA segmentu dystrybucja spadła do 420 mln zł z 530 mln zł przed rokiem, a narastająco wyniosła 2,39 mld zł wobec 2,49 mld zł w 2017 roku. Odnosząc się do jego wyników za czwarty kwartał, spółka zwraca uwagę na niższą o 7,37 proc. taryfa za usługę dystrybucji gazu obowiązująca od 1 marca 2018 r. oraz niższy wpływ bilansowania systemu o 41 mln zł.

EBITDA segmentu wytwarzanie wyniosła w czwartym kwartale 290 mln zł wobec 240 mln zł rok wcześniej, a w całym 2018 roku sięgnęła 790 mln zł wobec 840 mln zł rok wcześniej. W tym segmencie wśród istotnych czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki, PGNiG wymienia wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej o 31 proc. r/r będące wynikiem wyższego wolumenu produkcji oraz wyższych notowań cen energii elektrycznej. Grupa zwraca jednocześnie uwagę na wyższe koszty węgla.

PGNiG zastrzega, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ponadto będą podlegać jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu okresowego PGNiG za 2018 rok zaplanowana jest na 14 marca 2019 roku.

Pod koniec stycznia PGNiG podał, że szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez grupę PGNiG w czwartym kwartale 2018 r. wyniósł 8,60 mld m sześc. wobec 8,02 mld m sześc. w analogicznym okresie poprzedniego roku. PGNIG szacuje, że wydobycie gazu ziemnego w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 1,19 mld m sześc., tyle samo co rok wcześniej.

Z kolei import gazu ziemnego wyniósł 2,95 mld m sześc. gazu, wobec 3,67 mld metrów sześciennych rok wcześniej. Import z kierunku wschodniego wyniósł 1,10 mld m sześc. wobec 2,54 mld m sześc. rok wcześniej.

W 2018 roku grupa sprzedała łącznie 29,06 mld m sześc. gazu wobec 26,79 mld m sześc. w 2017 roku.

Wydobycie gazu przez PGNiG wyniosło w 2018 roku 4,55 mld m sześc. wobec 4,54 mld m sześc. rok wcześniej.

Import gazu wyniósł 13,53 mld m sześc. (wobec 13,71 mld m sześc. rok wcześniej), a import z kierunku wschodniego wyniósł 9,04 mld m sześc. (wobec 9,66 mld m sześc. rok wcześniej).

Wolumen dystrybucji gazu w czwartym kwartale 2018 r. wyniósł 3,44 mld m sześc. i był nieco niższy niż przed rokiem, kiedy wyniósł 3,29 mld m sześc. W całym 2018 roku Polska Spółka Gazownictwa rozdystrybuowało 11,75 mld m sześc. gazu ziemnego wobec 11,65 mld m sześc. w 2017 roku.

W czwartym kwartale PGNiG wydobyło 352,9 tys. ton ropy naftowej (329,3 tys. ton rok wcześniej), z czego 134,4 tys. ton wydobyto w ramach działalności spółki PGNiG Upstream Norway (109,7 tys. ton przed rokiem).

Wolumen sprzedaży ciepła przez grupę w IV kw. 2018 r. to 14,25 PJ, podczas gdy rok wcześniej grupa sprzedała 14,2 PJ.

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji wyniósł w IV kwartale 1,31 TWh wobec 1,28 TWh w analogicznym okresie 2017 roku.

PGNiG podał w komunikacie, że na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zapasów gazu należącego do spółki (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii Ministra Energii) w podziemnych magazynach gazu wysokometanowego wynosił ok. 2,3 mld m sześc. gazu. Stan zapasów nie obejmuje wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Gaz-Systemu.

Polska Agencja Prasowa