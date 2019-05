PKP Energetyka podpisała z PKP PLK umowę utrzymaniową na kolejne cztery lata

22 maja przedstawiciele PKP Energetyka oraz PKP PLK podpisali nową umowę utrzymaniową. Obejmuje ona świadczenie usług utrzymania sieci trakcyjnej dla PKP Polskich Linii Kolejowych i jest zwieńczeniem dotychczasowej, partnerskiej współpracy obu podmiotów, w wyniku której w ostatnich latach liczba awarii, zależnych od urządzeń sieci trakcyjnej zmniejszyła się dziesięciokrotnie. Umowa obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. Kwota umowy to 1,177 miliarda złotych netto.

10 razy mniej – 117 000 minut punktualniej

Przedłużenie umowy z dotychczasowym wykonawcą wynikało przede wszystkim z wysokiej jakości świadczonych usług. Od trzech lat regularnie spada liczba awarii zależnych od urządzeń sieci trakcyjnej – z 340 (w 2016 r.) do 114 (w 2017 r.) i 34 (w 2018 roku). To 10 razy mniej i około 40 000 minut szybciej – bo tyle rocznie oszczędzają pasażerowie. Jeszcze 3 lata temu minuty te spędzali w opóźnionych (ze względu na uszkodzenia sieci trakcyjnej) pociągach. Jeśli weźmiemy pod uwagę również pociągi towarowe oszczędność czasu wzrasta do 117 000 minut.

W ciągu tych lat PKP Energetyka przeznaczyła prawie 300 mln złotych na inwestycje, wdrożyła kilkanaście innowacyjnych projektów dla zapewnienia sprawności sieci i poprawiła komunikację z zarządcą – PKP PLK.

– Podpisanie umowy to ważne wydarzenie, gwarantujące stabilność jednego z kluczowych elementów infrastruktury kolejowej w Polsce, co jest istotne również dla milionów pasażerów, korzystających codziennie z usług polskiej kolei – mówi Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyka. W procesie wdrażania nowoczesnych systemów dla kolei bardzo istotna jest współpraca z zarządcą infrastruktury. Mamy partnerskie relacje i dobrą komunikację dzięki czemu możemy szybko przejść od teorii do praktyki. Niemal od razu widzimy efekty wspólnej pracy. 10 razy mniej awarii w niecałe 3 lata nie byłoby możliwe bez zaangażowania zarówno kadry PKP Energetyka jak i dyrektorów i pracowników Zakładów Linii Kolejowych PKP PLK w regionach.

Stabilna, wysoka jakość utrzymania i kolejne inwestycje

Zakres umowy obejmuje m.in.: serwis awaryjny 24/7 przez 365 dni w roku, obsługę techniczną, oględziny, przeglądy, przejazdy inspekcyjne, naprawy bieżące oraz usługi specjalistyczne, takie jak smarowanie przewodów jezdnych preparatem przeciwoblodzeniowym, jazdy patrolowe czy przecieranie przewodów jezdnych.

Jednocześnie celem PKP Energetyka na najbliższe lata jest dalszy spadek liczby awarii. Żeby to osiągnąć trzeba szerzej spojrzeć na system kolejowy oraz wdrożyć tzw. „utrzymanie predyktywne”, czyli przewidywanie awarii zanim wystąpią, w oparciu o „Internet rzeczy” (Internet of Things/Trains). Kolejne innowacje są testowane m.in. w Biurze Badań i Rozwoju spółki z partnerami z Polski (m.in. NCBiR i Instytutem Kolejnictwa) i zagranicy.

Właśnie podpisana umowa obejmuje pracę nad rozwiązaniem „no-frost”. To efektywny energetycznie system, opracowany wspólnie z PKP PLK i naukowcami z Politechniki Warszawskiej, który będzie zapobiegał oblodzeniu sieci trakcyjnej, a tym samym jej zamarzaniu, co jest jedną z głównych przyczyn opóźnień pociągów w zimie. Już wkrótce PKP Energetyka planuje też uruchomienie jednego z najnowocześniejszych w Polsce poligonów szkoleniowych dla kolei. Znajdą się tam tory z zabudowaną siecią trakcyjną o długości 517 metrów, pociąg szkoleniowy i stanowiska VR. Będzie to wyjątkowe miejsce bezpiecznego zdobywania doświadczenia przez elektromonterów i maszynistów m.in. w sytuacjach krytycznych.

Źródło: PKP Energetyka