Polska i Japonia będą razem szukać czystych technologii węglowych

Ministerstwo Energii i japońskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu podpisały porozumienie o współpracy w zakresie czystych technologii węglowych.

– Bez wątpienia podpisany dokument stanie się platformą do wymiany doświadczeń między Japonią a Polską w zakresie czystych technologii. Do podpisania dokumentu doszło w 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią – powiedział przedstawiciel delegacji japońskiej.

Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski podkreślił, że celem podpisanego dokumentu jest ustalenie ram dla współpracy między Polską a Japonią . – Mam nadzieję, że będzie to ważny krok w naszych relacjach. Cieszę się, że dzieje się to w momencie setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi państwami – powiedział.

Dodał, że Polska liczy na współpracę czystych technologii węglowych. – To paliwo w najbliższych dekadach będzie w pespektywie długookresowej pełnią bardzo ważną rolę w bilansie energetycznym – stwierdził. Przypomniał, że pod koniec grudnia ubiegłego roku rząd przedstawił projekt strategii energetycznej do 2040 roku pokazującego kierunki działań w sektorze energii, w którym została zaplanowana „pełna równowaga między trzema celami bezpieczeństwa energetycznego: ograniczenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko i konkurencyjność gospodarki”.

– Zakładamy, że węgiel będzie jednym z podstawowych elementów bilansu paliwowo-energetycznego Polski. Jednak jego udział będzie spadał z 80 procent do 60 procent w 2030 roku – mówił. Zdaniem wiceministra energii wymaga to uwzględnienia w polskim mikście energetycznym Odnawialnych Źródeł Energii, energetyki jądrowej oraz morskich farm wiatrowych. – Dzięki temu emisja CO2 do 2030 roku spadnie o 30 procent w porównaniu 1990 roku. To będzie duży wysiłek wymagający inwestycji ale jest to możliwe – stwierdził wiceszef resortu energii.

Piotr Stępiński