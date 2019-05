Reuters: 23 maja w Warszawie odbędą się rozmowy o zanieczyszczonej ropie

Rosyjski operator sieci przesyłowej ropy jego polski odpowiednik, a także przedstawiciele rafinerii w Polsce i Niemczech mają rozmawiać w czwartek w Warszawie o wznowieniu dostaw ropy naftowej ropociągiem Przyjaźń.

Spotkanie zaplanował rosyjski Transnieft, o czym informuje agencja Reutera, powołując się na trzy niezależne od siebie źródła. Dostawy ropy ropociągiem Przyjaźń zostały wstrzymane w połowie kwietnia, kiedy stwierdzono wysoki poziom chlorków organicznych w przesyłanym surowcu. Ropa dobrej jakości dotarła na granicę Rosji i Białorusi w czwartek 2 maja. Białoruskie rafinerie wznowiły pobór surowca 4 maja. Minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak zapowiadał w niedzielę, że dostawy do Polski rurociągiem Przyjaźń mają zostać wznowione 20 maja. W poniedziałek wieczorem szef białoruskiego koncernu Biełnieftiechim przekazał, że wznowienie tranzytu ropy rurociągiem Przyjaźń do Europy zależy nie tylko od Białorusi, ale także od Polski i Ukrainy.

Na polskim odcinku ropociągu znajduje się ok. 800 tys. – 1 mln ton rosyjskiego, zanieczyszczonego surowca. Jej przejęcie i wykorzystanie są możliwe pod warunkiem zmieszania jej z innymi czystymi ropami, pozbawionymi już chlorków organicznych. Każda z czterech rafinerii; znajdująca się w Niemczech Leuna, należąca do francuskiego Totala, Schwedt PCK, której współwłaścicielem jest Rosnieft, rafineria Gdańska Lotosu oraz obiekt PKN Orlen w Płocku w razie porozumienia miały przyjąć odpowiedni wolumen surowca i poradzić sobie z nim we własnym zakresie. Dwie niemieckie rafinerie nie zdecydowały się na ten ruch. W odpowiedzi PKN Orlen przekazał, że nie przyjmie czystej ropy, która miała się pojawić 20 maja na granicy białorusko – polskiej do czasu, jeżeli rafinerie nie uzgodnią, w jaki sposób podzielić między siebie zanieczyszczony surowiec, nadal znajdujący się w ropociągu.

Reuters/ Bartłomiej Sawicki