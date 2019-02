Škoda rozwija sieć ładowarek aut elektrycznych

Škoda poinformowała, że w 2018 r. wydała 3,4 mln euro w rozwój infrastruktury ładowania w swojej siedzibie zlokalizowanej w Mladá Boleslav. Na tę sumę złożyło się 1,65 mln euro zainwestowanych w modernizację i rozwój sieci energetycznej oraz kolejne 1,75 mln, które przeznaczono na uruchomienie ponad 300 punktów ładowania.

Ładowarki służą testom pod kątem optymalizacji zarówno samych stacji, jak i czasów ładowania EV. Zainstalowana infrastruktura została przeznaczona do potrzeb wewnętrznych Škody, jednak w ciągu kilku najbliższych lat spółka planuje również budowę stacji publicznych. Dzięki współpracy z władzami lokalnymi, Mladá Boleslav zostanie przekształcona w inteligentne miasto.

W 2019 r. na rynku zadebiutują pierwsze modele Škody wyposażone w napęd elektryczny. Do sprzedaży trafi Superb w odmianie plug-in hybrid oraz całkowicie elektryczna wersja miejskiego Citigo. Z kolei w 2020 r. Škoda wprowadzi na rynek wersję produkcyjną zeroemisyjnego modelu Vision E. Pojazd zostanie oparty na platformie MEB, przeznaczonej do EV w obrębie Grupy Volkswagena. W ciągu czterech najbliższych lat Škoda zamierza przeznaczyć 2 mld euro na rozwój pojazdów elektrycznych oraz nowych usług związanych z mobilnością w ramach planu Strategy 2025. Tym samym będzie to największy program inwestycyjny w historii czeskiego producenta.

ORPA.pl