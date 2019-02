Stany Zjednoczone wyprodukują paliwo HALEU dla energetyki jądrowej

Departament Energii USA (DOE) ukończył ocenę środowiskową, otwierając drogę do produkcji w Narodowym Laboratorium Idaho (INL) niskowzbogaconego uranu o podwyższonym stopniu wzbogacenia (high-assay low enriched uranium – HALEU), przeznaczonego dla zaawansowanych reaktorów jądrowych. Jednocześnie ogłosił plany przyznania kontraktu spółce zależnej Centrus Energy Corp na produkcję HALEU w oparciu o technologię wirówek gazowych w zakładach wzbogacania uranu w Piketon w stanie Ohio.

Ustalenie nastąpiło po opublikowaniu w październiku 2018 r. projektu oceny oddziaływania na środowisko, która pozostawała otwarta do publicznej wiadomości do 30 listopada.

Ostateczna ocena środowiskowa wydana w dniu 17 stycznia stwierdza, że produkcja paliwa w obiektach Materials and Fuels Complex (MFC) oraz Idaho Nuclear Technology and Engineering Center (INTEC), zlokalizowanych w laboratorium INL nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko. Paliwo to ma być wytwarzane przy użyciu HALEU należącego do DOE i przechowywanego dotychczas na terenie INL. Ma ono wspierać amerykańskie firmy w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii reaktorowych.

HALEU pochodzi ze zużytego paliwa z wycofanego z eksploatacji eksperymentalnego reaktora powielającego Experimental Breeder Reactor-II (EBR-II), który działał w tym miejscu w latach 1964-1994. W 2000 r. DOE uruchomił w MFC proces elektrometalurgiczny w celu oczyszczenia i obniżenia stopnia wzbogacenia wypalonego wysokowzbogaconego paliwa uranowego wyładowanego z reaktora. W wyniku tego procesu wyprodukowano około 10 ton uranu HALEU i jest on obecnie przechowywany w INL.

Paliwo z niskowzbogaconego uranu (LEU) stosowane w elektrowniach jądrowych zazwyczaj zawiera mniej niż 5% uranu-235, ale wiele projektów zaawansowanych reaktorów, będących aktualnie w trakcie opracowywania i rozwoju, wymaga stosowania paliwa HALEU wzbogaconego od 5% do 20% w rozszczepialny uran-235 (U-235) W chwili obecnej nie istnieje na terytorium Stanów Zjednoczonych żaden komercyjny zakład, który byłby zdolny do podjęcia natychmiastowej produkcji takiego paliwa.

Na początku tego miesiąca DOE ogłosił plany przyznania kontraktu spółce Centrus Energy Corp w celu zademonstrowania produkcji HALEU z wykorzystaniem amerykańskiej technologii wzbogacania w zakładzie American Centrifuge Plant w Piketon w stanie Ohio.

Program demonstracyjny produkcji HALEU ma dwa podstawowe cele: uruchomienie do października 2020 r. kaskady składającej się z 16 wirówek gazowych AC-100M, która będzie wytwarzać uran wzbogacony w izotop U-235 do wartości 19,75%, oraz wykazanie zdolności do produkcji HALEU przy wykorzystaniu istniejącej rodzimej technologii wzbogacania pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych, dostarczając DOE „małej ilości” HALEU do wykorzystania w pracach badawczo-rozwojowych „i innych programowych misjach”. Program ma być realizowany od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Centrus Energy jest spółką zależną firmy American Centrifuge Operating LLC (ACO) i według DOE jest jedynym podmiotem zdolnym spełnić wymagania powyższego programu.