Tauron poszerza ofertę dla inteligentnego domu

Systemy sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją czy roletami okiennymi poszerzą ofertę Smart Home Grupy Tauron. Produkty te pod nazwą Smart Home Professional już są dostępne dla klientów Taurona.

Oferowane technologie inteligentnego domu pozwalają przede wszystkim na wzrost efektywności energetycznej budynków. Integracja znajdujących się w domu instalacji i sprzętu AGD i RTV oraz automatyzacja ich działania skutkuje lepszym wykorzystaniem energii elektrycznej, a inteligentne rozwiązania technologiczne podnoszą komfort codziennego życia, dzięki łatwiejszemu korzystaniu np. z klimatyzacji czy rolet w upalne dni.

Klienci Taurona, którzy zdecydują się na Smart Home Professional, będą mogli skorzystać z programu klienckiego „Zwrot za prąd”.

W centrum naszych inicjatyw postawiliśmy klienta, który jest dziś zainteresowany nie tylko ceną, ale także jakością usług i łatwością dobierania sobie określonych ich pakietów oraz komfortowego nimi zarządzania. W ofercie Taurona pojawiają się więc kolejne rozwiązania smart home spełniające te oczekiwania. – mówi Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu ds. klienta i wsparcia korporacyjnego Tauron Polska Energia.

Dla Grenton współpraca z jednym z kluczowych podmiotów gospodarczych w Polsce, jakim jest Tauron, daje szansę na dotarcie z ofertą do szerokiego grona klientów poszukujących rozwiązań Smart Home.

Grenton Smart Home to technologia, o której wie coraz więcej pasjonatów, osób wyczulonych na nowinki technologiczne, czyli tych klientów, którzy dokładnie wiedzą, że chcą i potrzebują tych rozwiązań.. Co jest równie ważne dla nas, Tauron świadomie podchodzi do poszerzania swojej oferty smart o nowe elementy i tak jak nasza spółka dba również o promocję rozwiązań i edukuje rynek – mówi Mariusz Lasek, członek zarządu Grenton.

