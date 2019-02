Tauron wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Krakowa

Tauron Dystrybucja wybudował ważny dla Krakowa obiekt energetyczny – stację GPZ AGH (Główny Punkt Zasilania). Stacja AGH to 24 tego typu obiekt na terenie miasta, zapewniający mu bezpieczne dostawy energii.

Obiekt znajduje się w nietypowej lokalizacji, bo w sąsiedztwie wielu budynków, co narzuciło określone rozwiązania techniczne i miało wpływ na trudność wykonania prac. Pierwszy etap przygotowania wykopu zbiegł się z organizacją w miasteczku studenckim Juwenaliów, co wymagało od wykonawcy zwiększenia liczby pracowników ochrony oraz ogrodzenia budowy tak, aby zapewnić bezpieczeństwo studentom.

Powstanie obiektu poprzedziły etapy, pozwalające na włączenie go w system elektroenergetyczny zasilający miasto: budowa dwóch linii energetycznych wysokiego napięcia (110 kV) oraz aż 14 linii kablowych średniego napięcia (15 kV). Linie wysokie wymagały wykonania 2-metrowych wykopów, co nie jest proste w terenie zurbanizowanym. Finalnie linie wysokiego napięcia zasilające stację ułożone są od ul. Piastowskiej i biegną przez ul. Reymonta, co sprawia że obiekt jest połączony z sąsiednimi stacjami, tj. GPZ Balicka i GPZ Salwator.

Całe zadanie inwestycyjne było realizowane na podstawie umowy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. – Taki sposób realizacji dużych obiektów energetycznych jest bardzo efektywny. Powoduje, że jeden podmiot jest odpowiedzialny za wszystkie etapy budowy i już podczas projektowania musi zaproponować rozwiązania, które później sam będzie wdrażał. Zapewnia to spójność koncepcji i wymusza utrzymanie wysokich standardów na wszystkich etapach realizacji projektu. – mówi Jacek Duniec, Dyrektor Oddziału Tauron Dystrybucja w Krakowie.

Budynek stacji elektroenergetycznej 110/15kV AGH zlokalizowany jest na działce udostępnionej przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Konieczność budowy stacji związana była bezpośrednio z zawartą umową o przyłączenie do sieci rozdzielni będącej własnością uczelni, za pomocą której już niebawem będą zasilane obiekty dydaktyczne i socjalne AGH.

