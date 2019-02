Rusza rozbudowa terminalu naftowego PERN w Gdańsku

Rusza budowa pięciu nowych zbiorników na ropę w Gdańskim Terminalu Naftowym. Dziś PERN przekazał plac budowy konsorcjum realizującemu ten projekt. Planowany termin wykonania inwestycji wynosi 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli 16. października 2020 r.

Wykonawcą zbiorników w TNG jest konsorcjum: Naftoremont – Naftobudowa, jako lider oraz firma Agat – partner konsorcjum. W postępowaniu przetargowym to właśnie ten wykonawca zaproponował najkorzystniejszą ofertę, której wartość sięga 327 mln zł.

Dzięki temu projektowi pozyskamy łącznie blisko 400 tys. m³ nowych pojemności. Pozwolą one na jeszcze bardziej efektywną obsługę statków zawijających z ropą do Naftoportu. Nowe pojemności są potrzebne naszym klientom, którzy coraz więcej ropy sprowadzają do Polski drogą morską – podkreślił Tadeusz Zwierzyński, wiceprezes PERN.- Dzięki temu projektowi pozyskamy łącznie blisko 400 tys. m³ nowych pojemności. Pozwolą one na jeszcze bardziej efektywną obsługę statków zawijających z ropą do Naftoportu. Nowe pojemności są potrzebne naszym klientom, którzy coraz więcej ropy sprowadzają do Polski drogą morską.-Tadeusz Zwierzyński, wiceprezes PERN

Rozbudowa Gdańskiego Terminalu jest obecnie największą tego typu inwestycją w skali kraju. Cieszy nas fakt, że ten projekt będzie realizować Naftoremont-Naftobudowa, spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, która ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie i wysokospecjalizowane kadry w realizacji tego typu inwestycji. -Krzysztof Figat Prezes Zarządu Polimex-Mostostal

To już kolejny projekt inwestycyjny w obszarze surowcowym. W tym momencie w bazie PERN w Gdańsku trwa budowa dwóch zbiorników na ropę o pojemności 100 tys. m³ każdy. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na kwiecień 2020 roku.

W TNG Gdańsk działa teraz 6 magazynów o łącznej pojemności 375 tys. m³. Obecnie PERN zamierza wybudować trzy zbiorniki o pojemności 100 tys. m³ każdy oraz 2 zbiorniki o pojemności 45 tys. m³ każdy.

PERN S.A. jako krajowy lider logistyki naftowej i strategiczna Spółka gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne Polski, jest wiodącym podmiotem w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal świadcząca usługi remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, chemicznego, gazowniczego i ochrony środowiska w Polsce i za granicą. Prowadzi inwestycje w formule generalnego wykonawcy, jak również EPC (pod klucz) oraz prace w branży mechanicznej, antykorozyjnej i izolacyjnej.

