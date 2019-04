Eksport ropy z Arabii Saudyjskiej spadł w lutym poniżej 7 mln baryłek dziennie

Arabia Saudyjska ogranicza eksport ropy, w lutym spadł on o 227 tysięcy baryłek do nieco poniżej 7 mln baryłek dziennie. Kraj jest zdeterminowany do zrównoważyć rynek i podwyższyć ceny ropy.



Eksportu ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej wyniósł 6,977 mln baryłek dziennie w lutym, w porównaniu z 7,254 mln baryłek dziennie w styczniu i do 7,687 milion baryłek dziennie w grudniu 2018 roku, kiedy kraj zaczął znacznie zmniejszać wydobycie ropy.

Na początku marca Arabia Saudyjska, największy producent OPEC i nieformalny lider kartelu, zasygnalizowała, że jest zdeterminowana, by „zrobić co trzeba”, by zrównoważyć rynek poprzez utrzymanie eksportu ropy naftowej na poziomie poniżej 7 mln baryłek dziennie, mimo próśb klientów o utrzymanie eksportu na poziomie wyższym niż 7,6 mln baryłek dziennie. To znaczne większe cięcia od tych, do których pierwotnie zobowiązał się OPEC, by zniwelować nadpodaż ropy na globalnym rynku, co prowadziło do spadku cen, a to z kolei ma bezpośrednie przełożenie na ogólny stan gospodarek uzależnionych od wydobycia i handlu ropą.

OilPrice.com/Michał Perzyński