ARP: Ceny węgla dla energetyki spadają, dla ciepłownictwa rosną

W grudniu ubiegłego roku ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki spadły wobec listopada o blisko 3,6 proc., natomiast wartość indeksu cen węgla dla ciepłownictwa wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 4,85 proc. – wynika z danych ARP.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący sytuację w górnictwie węgla kamiennego, podał w piątek wartości, jakie osiągnęły w grudniu ubiegłego roku dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

Najnowsze indeksy wskazują, iż w grudniu ub. roku krajowe ceny węgla zarówno dla energetyki, jak i dla ciepłownictwa były o kilkanaście procent wyższe niż w tym samym miesiącu 2017 r.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 – dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

Dla indeksu PSCMI1 (węgla energetycznego) rekordowy w ub. roku był listopad, kiedy po raz pierwszy od pięciu lat średnia wartość indeksu przekroczyła 250 zł za tonę. Natomiast indeks PSCMI2 dla ciepłowni zmniejszył w listopadzie swoją wartość poniżej poziomu 300 zł za tonę. W grudniu sytuacja była odwrotna – węgiel dla ciepłownictwa zdrożał, a dla energetyki staniał.

Średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła w grudniu 2018 r. 241,76 zł za tonę, wobec 250,78 zł za tonę w listopadzie (spadek o 3,6 proc.), 243,44 zł za tonę w październiku i 245,38 zł za tonę we wrześniu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię w grudniu ub. roku było to 11,10 zł za gigadżul, wobec 11,33 zł za gigadżul w listopadzie.

Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w grudniu ub. roku wartość 311,66 zł za tonę, wobec 297,24 zł za tonę w listopadzie (wzrost o 4,85 proc.), 304,73 zł za tonę w październiku i 309,50 zł za tonę we wrześniu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię w grudniu było to 12,82 zł za gigadżul, wobec 12,42 zł za gigadżul w listopadzie. Wartość indeksu ciepłowniczego w grudniu powróciła do poziomu powyżej 300 zł za tonę, który do listopada utrzymywał się wcześniej przez pięć miesięcy.

ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto „na wagonie” w punkcie załadunku – bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Analiza indeksów w ostatnich miesiącach wskazuje, że ceny węgla energetycznego są wciąż poniżej rekordowego poziomu z pierwszych miesięcy 2012 r., kiedy indeks obrazujący krajowe ceny węgla dla energetyki wynosił maksymalnie 283,61 zł, a dla ciepłownictwa 357,65 zł.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów.

Polska Agencja Prasowa