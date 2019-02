Chińczycy chcą uruchomić elektrownię słoneczną w kosmosie

Chińscy naukowcy planują zbudowanie elektrowni słonecznej, która z poziomu orbity w kosmosie pochłaniałaby promienie słoneczne, służącej do generacji energii dla ludzi mieszkających na Ziemi.

Zapewniają, że elektrownia będzie o wiele bardziej wydajna, niż te instalowane obecnie na kuli ziemskiej. Inżynierowie już rozpoczęli pracę nad budową „stacji słonecznej”, która ma być zlokalizowana w odległości 36 tys. km od naszej planety. – Elektrownia może zapewnić niewyczerpane źródło energii dla ludzi – powiedział Pang Zhihao, naukowiec z Chińskiej Akademii Technologii Kosmicznych (ang. China Academy of Space Technology Corporation).

Budowa jest realizowana w mieście Chongqing, położnym w środkowej części Chin. Inżynierowie twierdzą, że według wyliczeń wydajność elektrowni, będzie sześć razy większa, od wydajności elektrowni na Ziemi. Energia zostanie przekształcona najprawdopodobniej w promień laserowy, który będzie wysłany w kierunku naszej planety.

Jeżeli pilotażowy projekt się powiedzie, to Chiny planują instalację kilku takich elektrowni, w latach 2021-2025. Kolejnym etapem rozwoju będzie instalacja kolejnej, ale o mocy powyżej 1 MW.

Jak zauważają media branżowe, na drodze do realizacji projektu stoją dwie przeszkody: waga instalacji oraz bezpieczeństwo wiązek laserowych, ukierunkowanych w stronę globu. Elektrownia powinna ważyć dwukrotnie więcej niż Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Natomiast wiązki laserowe powinny być przede wszystkim bezpieczne dla ludzi, dlatego istnieją wątpliwości, co do wpływu tej technologii na człowieka.

Chińscy inżynierowie nie są pierwszymi naukowcami, którzy dostrzegają potencjał kosmosu, dla produkcji energii elektrycznej. Caltech, czyli Kalifornijski Instytut Techniczny, w ramach projektu Space Solar Power, opracował prototyp elektrowni, która pozyskuje światło słoneczne i generuje energię elektryczną, przekazując moc ze sterowalnej wiązki światła. Naukowcy uważają, ze kosmos może zapewnić energię elektryczną bez względu na porę dnia i pogodę.

Oilprice.com/The Sydney Morning Herald/Patrycja Rapacka