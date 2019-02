Dudek: Komisja będzie czuwać nad układem o Nord Stream 2

Jerzy Dudek z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego widział tekst zrewidowanej dyrektywy gazowej i tłumaczy jak wpłynie na sporny projekt Nord Stream 2.

– Wygląda na to, że trilog w sprawie dyrektywy gazowej wykonał dobrą robotę z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej, bo usunął kilka luk – ocenił ekspert. Art. 36 dyrektywy dotyczący derogacji (wyłączenia) zawiera zapis o tym, że projekty jak planowany Nord Stream 2, będą mogły być potencjalnie wyłączone spod regulacji jeżeli nie zaszkodzą konkurencji ani bezpieczeństwa dostaw. Tymczasem Nord Stream 2 był krytykowany za negatywny wpływ na te, między innymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który orzekł, że ów projekt szkodzi rynkowi w regionie.

– Polska, podobnie jak niektóre inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, to są na pewno rynki, których powstanie Nord Stream 2 bez wątpienia dotyka. Na podstawie nowych zmian będą musiały być skonsultowane zanim Federalna Agencja Sieciowa (Bundesnetzagentur – przyp. red.) wyda decyzję. Nie będzie to jednak wiążące. Dodatkowo jednak, Komisja Europejska będzie czuwała nad tym procesem – tłumaczy Dudek portalowi BiznesAlert.pl.

Zdaniem naszego rozmówcy dobrym rozwiązaniem zrewidowanej dyrektywy jest konieczność konsultowania państw członkowskich których rynki „mogłyby zostać dotknięte” oddziaływaniem Nord Stream 2. – To wspaniała formuła prawa konkurencji. Mamy bogaty przekrój kazusów – ocenia ekspert. Porozumienie niemieckiego regulatora z rosyjskim operatorem w sprawie aplikacji prawa unijnego względem Nord Stream 2 będzie podlegało ocenie Komisji Europejskiej.

Jerzy Dudek zastrzega, że regulator niemiecki Bundesnetzagentur naruszył prawo unijne i jest posądzany o niepełną niezależność. Zastanawia się także, czy Komisja Europejska utrzyma twarde stanowisko przy ocenie ewentualnego porozumienia o Nord Stream 2.

