Francja potwierdza, że poprze rewizję dyrektywy gazowej

Ministerstwo spraw zagranicznych Francji podało, że Paryż poprze zmiany w dyrektywie gazowej. Dodało, że Paryż współpracuje nad tekstem z innymi krajami, w tym z Niemcami. Dokument ten może zatrzymać lub opóźnić Nord Stream 2.

Źródła dyplomatyczne poinformowały, że Niemcy naciskają na inne stolice europejskie, by zablokowały propozycję UE w sprawie regulacji kontrowersyjnego rurociągu Nord Stream 2 przed jutrzejszym spotkaniem.

– Celem rewizji dyrektywy gazowej jest zastosowanie zasad trzeciego pakietu energetycznego do wszystkich rurociągów z krajów trzecich prowadzącymi do Europy. Zmieniona dyrektywa miałaby zastosowanie do projektu Nord Stream 2 – powiedziała dziennikarzom rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych Agnes von der Muhll w codziennym briefingu internetowym.

– Francja zamierza poprzeć przyjęcie takiej dyrektywy. Kontynuujemy prace z naszymi partnerami, w szczególności z Niemcami, nad możliwymi zmianami w tekście – dodała.

Tym samym potwierdziły się doniesienia dziennika Sueddeutsche Zeitung, który jako pierwszy poinformował o możliwości poparcia Paryża dla rewizji dyrektywy gazowej.

Reuters/Michał Perzyński