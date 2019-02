Francja zamierza zainwestować 700 mln euro w produkcję ogniw litowo-jonowych

Prezydent Emmanuel Macron ujawnił, że w ciągu kolejnych 5 lat Francja zainwestuje 700 mln euro w celu wsparcia europejskiego przemysłu baterii litowo-jonowych oraz uniezależnienia się od producentów z Azji. Francuska branża motoryzacyjna ma tym samym zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pojazdów elektrycznych.

Podobne zamierzenia ujawnił w listopadzie 2018 r. rząd Niemiec, który zamierza przeznaczyć 1 mld euro na wsparcie lokalnej produkcji ogniw litowo-jonowych. Oprócz nawiązania rywalizacji z konkurentami azjatyckimi, plany rządów obu państw mają na celu zahamowanie redukcji zatrudnienia w sektorze motoryzacyjnym w związku z nieuchronnym odejściem od silników spalinowych.

Macron ujawnił, że w ramach ogłoszonych inicjatyw, w Europie powstaną dwie kolejne fabryki ogniw litowo-jonowych – jedna we Francji, zaś druga w Niemczech. Jak powiedział Macron: „Jako prezydent Francji nie mogę być zadowolony z faktu, że 100 proc. baterii do naszych pojazdów elektrycznych jest produkowane w Azji. Uważam, że w zakresie suwerenności i niezależności, na dłuższą metę nie jest dobre dla naszego i europejskiego przemysłu, że są one całkowicie uzależnione od podmiotów spoza Europy. Dlatego właśnie, według mnie, potrzebujemy sygnału alarmowego”.

ORPA.pl