Niskoemisyjna osobówka

Skoda zaprezentowała pod koniec 2018 roku nowy, kompaktowy model Scala. Niewielki hatchback to jak mówią specjaliści zupełnie nowy rozdział w historii koncernu. Co ciekawe na polski rynek auto trafi w trzech odmianach: benzynowej, wysokoprężnej oraz benzynowa fabrycznie przystosowana do tankowania CNG. Podstawowe jednostki będą spełniać normy spalania Euro IV. Model z napędem wykorzystującym CNG będzie wyposażony w manualną sześciostopniową skrzynię biegów.

Konkurencja

Lista aut fabrycznie przystosowanych do tankowania CNG dostępnych w polskich salonach nie jest długa. Wybrane modele oferują Fiat (Panda Van, Fiorino Cargo, Doblo Cargo), Opel (Combo, Astra V, Astra V Sports Tourer), Volkswagen (Caddy Maxi).

Więcej stacji

Na razie niewiele jest też miejsc gdzie CNG można tankować. W całym kraju jest ich nieco ponad 20 (w Warszawie tylko jedna). Zazwyczaj są one zlokalizowane na terenach gazowni lub przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Potencjał wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa dla transportu dostrzega choćby PGNiG proponując rozwiązania kompleksowe dla samorządów i przedsiębiorców. Pojawienie się nowych stacji otwartych także dla indywidualnych użytkowników wynika z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie na początku 2018 roku i jest odzwierciedleniem działań krajów UE mających na celu redukcję emisji pochodzącą z transportu.

Agata Rzędowska