Nord Stream 2 nadal czeka na zgodę Danii. Opóźnienie między słowami?

Spółka Nord Stream 2 AG odpowiedzialna za sporny projekt o tej samej nazwie nadal liczy na pozwolenie Danii na poprowadzenie gazociągu przez jej wody terytorialne.

Dania nadal nie wydała zgody na budowę gazociągu z Rosji do Niemiec przez jej wody terytorialne. – Liczymy na otrzymanie zgody do końca roku – powiedział Paul Corcoran, dyrektor finansowy Nord Stream 2 AG na European Gas Conference w Wiedniu. Firma należąca w stu procentach do Gazpromu planuje ukończenie budowy do końca 2019 roku. Jednak według informacji uzyskanych przez BiznesAlert.pl ewentualny brak zgody Danii i konieczność zmiany trasy gazociągu może opóźnić budowę nawet o rok.

Po tej wypowiedzi Corcoran poprawił się i powiedział, że liczy na uzyskanie pozwolenia na czas tak, aby projekt był gotowy do końca tego roku. Gdyby Nord Stream 2 AG otrzymał pozwolenie z końcem tego roku, zakończenie budowy w tym samym czasie byłoby wątpliwe.

Tymczasem Dania waha się i nie wydaje zgody. Ma prawo ocenić zgodność projektu ze standardami środowiskowymi, a dzięki nowemu prawu, także z priorytetami polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Z tego punktu widzenia Duńczycy postrzegają Nord Stream 2 jako zagrożenie, dlatego zgoda na budowę odcinka na ich wodach terytorialnych stoi pod znakiem zapytania.

PRIME/Wojciech Jakóbik