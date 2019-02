Rzeczniczka przyznaje, że Nord Stream 2 może być opóźniony

Rzeczniczka Nord Stream 2 przyznaje, że projekt może być opóźniony.

Media zacytowały w tym tygodniu Paula Corcorana, dyrektora finansowego Nord Stream 2 AG, czyli należącej do Gazpromu spółki budującej gazociąg, że zostanie on ukończony do grudnia 2019 roku, a pierwsza nitka Nord Streamu 2 ma być gotowa do końca listopada.

Według ośrodka ICIS rzeczniczka firmy Iryna Wasiliewa powiedziała jednak, że ​​istnieje wiele czynników, które mogą mieć wpływ na faktyczną datę jego ukończenia, dodając, że podawane przez agencje prasowe wypowiedzi mogły być „niewłaściwie zacytowane”.

Nord Stream 2 to kontrowersyjny projekt, który podwoi możliwości importu rosyjskiego gazu do Niemiec, przez Morze Bałtyckie o kolejne 55 mld m sześciennych. Słowa rzeczniczki prasowej mogą wynikać z faktu, że co prawda ułożono już 600 km gazociągu, ale jednak wciąż nie ma decyzji Duńskiej Agencji ds. Energii o poprowadzeniu odcinka przez wody terytorialne Danii. Nord Stream 2 AG złożyła 2 lata temu wniosek w tej sprawie.

Dania obawia się jednak rosyjskiej ekspansji na Bałtyku i w 2017 roku wprowadziła prawo odmowy w razie zagrożenia dla bezpieczeństwu kraju z tytułu takiej inwestycji. Nord Stream 2 AG złożyło do tej samej agencji drugi wniosek o zgodę na przebieg gazociągu trasą północną, przechodzącą przez wyłączną strefę ekonomiczną Danii, w której przepisy nowego prawa już nie obowiązują. Warto jednak zaznaczyć, że w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl, rzecznik prasowy Duńskiej Agencji Energii, Ture Falbe-Hansen powiedział, że rozpatrzenie wniosku może jej zająć do dwunastu miesięcy, co może mieć wpływ na opóźnienie projektu. W tym wypadku Dania także nie podjęła decyzji.

Agencja prasowa TASS cytuje Rainera Seele’a, prezesa OMV, czyli jednego z kredytodawców Nord Stream 2. – Władze Danii nie mają określonego terminu na rozpatrzenie wniosku operatora projektu, co powoduje niepewność, co do terminu jego ukończenia. Liczymy jednak, że do połowy tego roku otrzymamy pozwolenie – cytuje Austriaka agencja TASS.

BiznesAlert.pl przewidywał opóźnienia Nord Stream 2 jeszcze w maju 2018 roku.

ICIS/TASS/Bartłomiej Sawicki