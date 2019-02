Norweskie platformy wiertnicze będą napędzane OZE

Norweski gigant energetyczny Equinor (do niedawna Statoil) poinformował, że port przemysłowy Gulen Industrial Harbour w Sogn og Fjordane zostanie wykorzystany do realizacji wiatrowego projektu Hywind Tampen NKr5bn.

Pływające farmy wiatrowe zasilą pięć platform naftowych i gazowych.

W celu redukcji emisji CO2 (około 200 tysięcy to rocznie) Equinor postanowiło zainwestować w energetykę wiatrową, której instalacje mogłyby zasilić w energię platformy Snorre A i B oraz Gullfaks A, B i C. Projekt wiatrowy będzie kosztował 590 milionów dolarów.

Będzie to pierwsza komercyjna, morska farma wiatrowa poza Norwegią. Jej łączna moc zainstalowana będzie wynosiła 88 MW. Equinor jest obecnie na etapie podejmowania decyzji, co do projektu wiatrowego. W jego ramach będzie zainstalowanych 11 turbin o mocy 8 MW każda.

Recharhenews.com/Patrycja Rapacka