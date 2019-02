Orlen Aviation chce rozbudować skład paliw na lotnisku Katowice-Pyrzowice

Orlen Aviation z grupy PKN Orlen planuję rozbudowę składu paliw lotniczych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Spółka ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy tej inwestycji. Jak podała, oferty można składać do 28 lutego.

Orlen Aviation wyjaśnił w ogłoszeniu, że planowane przedsięwzięcie obejmować ma m.in. budowę czterech naziemnych zbiorników paliwa lotniczego JET-A1 o pojemności 100 metrów sześc. każdy wraz z niezbędną infrastrukturą, jak rurociągi technologiczne oraz armatura.

Orlen Aviation informuje, że zakres inwestycji dotyczy także wykonania zespołu przeciwpożarowego ze zbiornikiem wody o pojemności ok. 400 metrów sześc., pompowni kontenerowej i miejsc postojowych. Spółka podała, iż oczekuje wykonania dokumentacji wykonawczej branży technologicznej oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji i jej przekazanie od eksploatacji zgodnie z wymogami.

„Inwestor oczekuje wykonania prac wraz z przekazaniem instalacji do użytkowania nie później niż do 30 sierpnia 2019 r.” – zaznaczył Orlen Aviation w opublikowanej dokumentacji przetargowej. Zastrzegł przy tym, że wspomniany termin obowiązywał będzie przy przekazaniu przez zamawiającego pozwolenia na budowę do końca maja.

Planowana rozbudowa składu paliw lotniczych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice to drugie przedsięwzięcie, związane rozbudową infrastruktury Orlen Aviation, które spółka ogłosiła w ostatnim czasie.

W połowie stycznia Orlen Aviation informował, iż w marcu planuje rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na budowę w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin czterech zbiorników magazynowych paliwa lotniczego o pojemności 100 metrów sześc. każdy. Wraz ze zbiornikami, stanowiskami rozładunku i załadunku autocystern, armaturą technologiczną powstać ma także niezbędna infrastruktura towarzysząca, w tym rurociągową, drogową, sanitarna, elektryczną i teletechniczną.

Według spółki, wykonanie prac związanych z budową Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin jej składu paliw wraz z przekazaniem instalacji do użytkowania ma nastąpić nie później niż do końca 2019 r.

Orlen Aviation to podmiot istniejący od 1997 r., w którym PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów – do kwietnia 2017 r. spółka działała pod nazwą Petrolot.

Orlen Aviation specjalizuje się w tankowaniu samolotów i lotniskowym magazynowaniu paliw. Posiada magazyny o łącznej pojemności 18 tys. metrów sześc. Działa w 11 krajowych portach lotniczych, w tym w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach i Modlinie. Obsługuje też linie lotnicze korzystające z międzynarodowego portu lotniczego im. Vaclava Havla w Pradze, największego w Czechach.

Polska Agencja Prasowa