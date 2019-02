Partia Zieloni proponuje Okrągły Stół dla klimatu

Partia Zieloni zaapelowała do wszystkich partii i ugrupowań przyjęcie wspólnego planu odejścia od paliw kopalnych i transformacji energetycznej: – 30 lat po Okrągłym Stole potrzebujemy drugiego takiego porozumienia, poświęconego klimatowi. To najpilniejsze ze stojących przed nami wyzwań – czytamy w komunikacie.

21 grudnia Zieloni przedstawili wypracowany wspólnie z ekspertami i przedstawicielami świata nauki ramowy program transformacji energetycznej oraz zaapelowali do wszystkich partii politycznych o przyjęcie tego programu w ramach wieloletniej, opartej na konsensusie strategii odejścia od paliw kopalnych.

– Takie ponadpartyjne porozumienia zawarto już Danii, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i Szwecji. Zawarto je też w pewnym kształcie w Polsce, w ramach obrad Okrągłego Stołu w 1989 r. Dziś, trzydzieści lat później, potrzebujemy głębokiej transformacji energetycznej. Gwałtowna redukcja emisji gazów cieplarnianych, a w konsekwencji niedopuszczenie do wzrostu temperatury Ziemi to sprawy którymi musimy zająć się teraz – argumentuje ugrupowanie.

– Kiedy w 2017 roku ogłaszaliśmy naszą wizję zielonej transformacji, nie miała ona jeszcze wielu zwolenników. Dlatego tym bardziej cieszy nas, że dziś kolejne partie i ugrupowania włączają nasze postulaty – odejście od węgla, poprawienie jakości powietrza czy zamknięcie kopalń – do swoich programów politycznych. My teraz idziemy dalej, wskazując Wam kolejne ambitne cele. To całkowite odejście od paliw kopalnych, przy zapewnieniu sprawiedliwości społecznej i troski o najuboższych. To konkretny, realistyczny plan osiągnięcia tych zmian, wypracowany przy wsparciu najlepszych ekspertów w dziedzinie energetyki i klimatu – czytamy w komunikacie Partii Zieloni.

Partia Zieloni