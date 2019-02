PKN Orlen w gronie najlepszych pracodawców w Polsce

for. PKN Orlen

PKN ORLEN po raz ósmy z rzędu został uhonorowany tytułem TOP Employer. To potwierdza wysoką pozycję Spółki w gronie najlepszych pracodawców w Polsce.

Eksperci Top Employers Institute po raz kolejny uznali PKN ORLEN za firmę spełniającą najwyższe standardy w zakresie polityki personalnej. Certyfikat TOP Employer przyznawany jest jedynie na rok. Dzięki temu wiadomo, że badana firma spełnia określone standardy i oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia. Eksperci przyglądają się zarówno wynagrodzeniom i benefitom, systemowi premiowania, rozwojowi i szkoleniom, jak i kulturze organizacyjnej firmy. Badanie składa się z kilku etapów m.in. walidacji, audytu najlepszych praktyk HR oraz finalnej certyfikacji.

– Wyróżnienie przyznane po raz ósmy nie trafia do Koncernu przypadkiem. Oznacza, że pod względem stosowanych u nas praktyk kadrowych, utrzymujemy najwyższe światowe standardy i wyznaczamy trendy. Dlatego trafiają do nas najlepsi specjaliści z branży. Inwestujemy w ich rozwój, dostosowujemy obowiązki do możliwości i potrzeb pracowników, słowem dbamy o ergonomię. W ten sposób zapewniamy komfort, który przekłada się na jakość pracy i przynosi wymierne korzyści dla całej firmy – mówi Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr w PKN ORLEN.

Top Employers Institute od ponad ćwierćwiecza przyznaje certyfikaty na całym świecie, badając warunki pracy stworzone przez pracodawców oraz realizowaną politykę personalną. Audyt prowadzony przez ten niezależny instytut gwarantuje szerokie spektrum badania poprzez kompleksowy przegląd procesów, możliwość porównania z innymi organizacjami oraz weryfikacje na zgodność z najlepszymi rynkowymi standardami.

Certyfikat Top Employers jest przyznawany wyłącznie organizacjom, których oferta dla pracownika spełnia najwyższe standardy międzynarodowe.

PKN Orlen/CIRE.pl